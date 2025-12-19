ⓒ EDAM Entertainment

كشفت منصة "جيني ميوزيك" Genie Music التابعة لشركةKT ، يوم 24 من الشهر الجاري، عن نتائج بيانات الاستماع لعام 2025 ضمن تقريرها السنوي "حصاد جيني 2025". وأظهرت النتائج أن الأغنية الأكثر استماعا لهذا العام هي أغنية "Drowning" للفنان وودز WOODZ، والتي حققت نجاحا عكسيا مذهلا.

وجاءت في المرتبة الثانية أغنية "أجمل من الجنة" More Beautiful Than Heaven للفنان ليم يونغ وونغ، بينما احتل المركز الثالث أغنية ""Golden، وهي الموسيقى التصويرية OST لفيلم الأنيميشن الشهير على نتفليكس ."K-Pop Demon Hunters"

وأوضحت "جيني ميوزيك" أن أغنية "Drowning" التي احتلت المركز الأول قد صدرت في الأصل عام 2023، لكنها عادت لتكتسح المخططات الموسيقية وتصبح الأغنية الأكثر شعبية هذا العام.

وبالنظر إلى الأغاني الأكثر استماعا حسب الفئات العمرية، فقد جاءت النتائج كالتالي: تصدرت فرقة "بوي نيكست دور" BOYNEXTDOOR قائمة المراهقين في سن العاشرة بأغنيتها "I LOVE YOU لليوم فقط"، بينما كانت أغنية "Drowning" هي المفضلة لدى جيل العشرينيات والثلاثينيات.

أما بالنسبة لمن هم في الأربعينيات من عمرهم، فقد كان الاستماع الأكبر لأغنية"Golden"، بينما تصدر الفنان ليم يونغ وونغ قائمة الفئة العمرية التي تزيد عن الخمسين عاما بأغنيته "أجمل من الجنة".

كما شهدت مخططات نهاية العام ظهور وجوه جديدة، منهم: جو جاز عن أغنية "ألا تعرف؟"، وأول داي بروجكت "مشهور"، وكيكي "آي دو مي"، وفرقة هارتس تو هارتس "المطاردة".