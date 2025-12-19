ⓒ JYP Entertainment

أعلنت فرقة DAY6 عن وجهات إضافية لجولتها العالمية بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسها.

ونشرت شركة JYP Entertainment مساء يوم 26 ديسمبر ملصقا عبر قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، يكشف عن مواقع إضافية لجولة الفرقة التي تحمل عنوان "The DECADE". ووفقا للملصق، ستقيم فرقة DAY6 حفلات منفردة في اليابان، وتحديدا في "كيو أرينا" في طوكيو يومي 25 و26 أبريل، وفي "جي لايون أرينا" في مدينة كوبيه يومي 20 و21 يونيو من العام القادم.

وقد انطلقت هذه الجولة من ملعب "غويانغ" بمقاطعة كيونغ كي في يومي 30 و31 أغسطس الماضي، ومرت عبر بانغكوك في تايلاند وهو تشي مين في فيتنام، وسوف تستمر لتشمل هونغ كونغ يومي 17 و18 يناير، ثم مانيلا في الفلبين يوم 24 يناير، وكوالالمبور في ماليزيا يوم 31 يناير، وصولا إلى طوكيو اليابانية في أبريل وكوبيه في يونيو.

واحتفالا بالذكرى العاشرة لظهورها هذا العام، واصلت فرقة DAY6 أنشطتها المكثفة من خلال إصدار الأغنية الرقمية المنفردة "Maybe Tomorrow"، والألبوم الكامل الرابع "The DECADE"، والأغنية الخاصة بعيد الميلاد "Lovin’ the Christmas"، بالإضافة إلى لقاء المعجبين عبر العروض الحية. ومؤخرا، حقق الفيديو الموسيقي لأغنية "You Were Beautiful"، وهي واحدة من أشهر أغاني الفرقة، 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، لتصبح أول فيديو موسيقي للفرقة يتخطى 100 مليون مشاهدة.