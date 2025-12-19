ⓒ BELIFT LAB

صرحت شركة BELIFT LAB يوم 24 أن سونو عضو فرقة ENHYPEN، قد حصل على جائزة وزير الخارجية خلال حفل "جوائز المساهمة الاجتماعية الكورية لعام 2025"، الذي أقيم في مركز الصحافة الكوري في سيول يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وتعد "جوائز المساهمة الاجتماعية الكورية" حفلا يهدف إلى تحقيق مجتمع صحي وسعيد من خلال تكريم الأشخاص الذين ساهموا في مجالات مختلفة في المجتمع.

وقد تم تكريم سونو تقديرا لجهوده في نشر التأثير الإيجابي من خلال تبرعاته المستمرة وأعماله التطوعية، بالإضافة إلى دوره في قيادة ثقافة التبرع بين المعجبين. كما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "تحدي سونو"، حيث قام المعجبون بالتبرع اقتداء بنجمهم المفضل.

وعلق سونو قائلا: "لقد بدأت التبرع برغبة بسيطة في مساعدة الآخرين، لكنني الآن أشعر بمسؤولية كبيرة لأكون شخصا يترك أثرا إيجابيا في المجتمع". وأضاف: "سأحافظ على هذا القلب وسأستمر في تقديم العطاء والمشاركة الدافئة".