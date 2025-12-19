ⓒ egoENT

أنهت فرقة الفتيات VVUP ترويجها في إندونيسيا بنجاح باهر. فمن خلال حشد 5000 شخص، أعلنت الفرقة عن ولادة "ملكات" جُدد في إندونيسيا، وهو السوق الذي يُعتبر اختراقه من قبل فرق الكيبوب بطيئا نسبيا.

أقامت فرقة VVUP المكونة من كيم، وبان، وسويون، وجييون، فعاليات خاصة بالمعجبين تضمنت عروضا وجلسات توقيع، وذلك يومي 26 و27 ديسمبر في "ليبو مول بوري" و"كوتا كاسابلانكا" في جاكارتا في إندونيسيا.

وفي أول زيارة لهن إلى إندونيسيا منذ ترسيمهن، أثبتت الفرقة شعبيتها المحلية الكبيرة من خلال جذب حوالي 5000 متفرج على مدار يومين. واللافت للنظر أن الحشود تجمعت حتى الطابق الرابع من المبنى لرؤية الفرقة، مما رسم لوحة مذهلة للحضور الجماهيري.

واستجابة لهذا الدعم الحار، قدمت الفرقة عروضا حية لأغانيها الناجحة مثل"House Party" و"Giddy Boy" و"Super Model"، مما رفع حماس الموقع. وتفاعل الجمهور بصرخات وتصفيق حار، ووسط طلبات "الأنكور" المستمرة، كشفت الفرقة لأول مرة عن أغنية "INVESTED IN YOU"، مما أثار هتافات مدوية.

وبالإضافة إلى العروض، واصلت فرقة VVUP تواصلها الودي مع المعجبين من خلال جلسات التوقيع وتصوير تحديات فورية مع الحضور. كما أظهرت العضوات صدق مشاعرهن من خلال إعداد تحيات باللغة الإندونيسية، بما في ذلك العضوة "كيم" التي تنحدر أصولها من إندونيسيا.

ولطالما حققت أغاني VVUP مراكز متقدمة في مخطط "آيتونز" للكيبوب في إندونيسيا، مما ساهم في بناء قاعدة جماهيرية قوية هناك. ومن المتوقع أن توسع الفرقة حضورها العالمي تدريجيا بعد أن خطت أول خطوة ذات معنى في المسرح الدولي من خلال هذا الترويج الإندونيسي الذي تم بفضل الاهتمام الكبير من المعجبين.