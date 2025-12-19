فعاليات العد التنازلي للعام الجديد في منطقة كوانغ هوا مون في آن واحد

ⓒ YONHAP News





بعد يومين فقط سنستقبل عام 2026 الجديد. وبهذه المناسبة تخطط بلدية سيول للعد التنازلي للعام الجديد باستخدام عدد من اللوحات الإعلانية العملاقة في ساحة كوانغ هوا مون في سيول.

تنوي البلدية استغلال "منطقة الإعلانات الخارجية الحرة" في الساحة لتقديم عرض ميديا آرت ضخم للعد التنازلي، حيث سيتم بث العرض بشكل متزامن عبر مختلف اللوحات الرقمية في المنطقة.

ومن المتوقع أن تشارك في العرض 9 لوحات بما في ذلك لوحة "لوكس" التي تعد أكبر شاشة عرض رقمية في كوريا، وتقع في مبنى مركز "دونغ آه ميديا".

تعتمد هذه المبادرة على تحويل واجهات المباني الرئيسية وسط سيول إلى شاشة عرض واحدة متصلة.

ومن المتوقع أن تبدأ فعاليات العد التنازلي من الساعة الحادية عشرة إلا 10 دقائق من مساء 31 من ديسمبر في العام الجاري وستستمر حتى الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح الأول من يناير في العام الجديد.

وستتضمن الفعاليات عروضا تمزج بين الموسيقى التقليدية الكورية وفنون الميديا آرت، بالإضافة إلى عرض أزياء يعيد تقديم 'الهانبوك' بلمسة عصرية، وعروض فنية لمطربين ومبدعين.

وفي تمام الساعة الثانية عشرة من ليلة رأس السنة، سيتم عرض رسائل تهنئة بالعام الجديد إلى جانب عروض ميديا آرت رائعة.