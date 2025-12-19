مبيعات التراث الثقافي الكوري تسجل رقما قياسيا على الإطلاق هذا العام

ⓒ YONHAP News





تجاوزت مبيعات منتجات التراث الثقافي لمؤسسة التراث الوطني مستوى 14 مليار وون أي ما يعادل حوالي تسعة ملايين وسبعمائة ألف دولار لأول مرة في تاريخها.

وأوضحت المؤسسة أن قيمة مبيعات المنتجات الثقافية حتى نهاية نوفمبر 2025 بلغت حوالي 14 مليار و493 مليون وون لتسجل أعلى رقم مبيعات منذ تأسيسها، محققة قفزة كبيرة مقارنة بمبيعات عام 2022 التي بلغت 8 مليارات و370 مليون وون.

وتشهد مبيعات المنتجات الثقافية ارتفاعا مستمرا حيث سجلت 11 مليارا و80 مليون وون في عام 2023، و11 مليارا و880 مليون وون في العام الماضي.

وأوضحت المؤسسة أن الفضل في هذا النمو يرجع إلى توسيع قنوات التوزيع، وبشكل أساسي من خلال المتجر الإلكتروني.

فبالفعل، زاد عدد أعضاء المتجر بنسبة 36% من 30 ألفا و852 عضوا في عام 2024 إلى 41 ألفا و944 عضوا في عام 2025، مع الحفاظ على نسبة إعادة زيارة بلغت 65%.

وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت خلال نفس الفترة من 8 مليارات وون إلى 13 مليارا و740 مليون وون، بنسبة زيادة بلغت 71.8%.

كما زاد عدد المعارض المخطط لها من 11 إلى 15 معرضا. وقد ساهمت المنتجات المرتبطة بالمحتوى الكوري ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص في قيادة هذا الارتفاع.

فبعد عرض فيلم نتفليكس "صائدو شياطين الكي بوب" في يونيو الماضي، تضاعفت مبيعات الإنترنت خلال الربع الثالث بأكثر من مرتين مقارنة بالربع الأسبق.

وبلغت مبيعات الإنترنت في الربع الثاني 3 مليارات و145 مليون وون، بينما سجلت في الربع الثالث 6 مليارات و822 مليون وون، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 117% على أساس ربع سنوي.

علاوة على ذلك، ارتفع عدد متابعي حساب التراث الكوري على إنستغرام الذي تديره المؤسسة، من 38 ألفا و752 متابعا العام الماضي إلى 69 ألفا و488 متابعا هذا العام، بنسبة زيادة بلغت 79.3%.

وبشكل خاص، تجاوز عدد مشاهدات المنشور الذي قدم القبعة الكورية التقليدية للرجال "غات" التي ظهرت في الفيلم مليونين و500 ألف مشاهدة.

وقال مسؤول في المؤسسة إن فيلم صائدو شياطين الكي بوب كان له تأثير كبير في طفرة المبيعات هذا العام، موضحا أن الإمداد المستمر للمنتجات الثقافية ذات الصلة، والترويج لمتجر التراث الوطني الموقت بمنطقة يوئيدو، كانت أيضا من العوامل الرئيسية وراء هذه الشعبية.