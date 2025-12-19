ارتفاع مستوى رضا الكوريين عن حياتهم الترفيهية

ⓒ YONHAP News





تبين أن مستوى رضا المواطنين الكوريين عن حياتهم الترفيهية سجل أعلى مستوياته منذ عام 2016 حيث أعرب حوالي 6 من بين كل 10 مواطنين عن رضاهم عن أنشطتهم الترفيهية.

جاء ذلك في نتائج استطلاع الأنشطة الترفيهية الوطنية لعام 2025 الذي أصدرته وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ومعهد الثقافة والسياحة الكوري مؤخرا.

وشارك في الاستطلاع 10 آلاف و28 من الكوريين الذين تتجاوز أعمارهم خمسة عشر عاما حيث أجاب 64% من المشاركين فيه بأن رضاهم العام عن حياتهم الترفيهية الشخصية كان عاليا.

وتمثل هذه النسبة ارتفاعا بنسبة 2.4% مقارنة بالعام الماضي، وهي أعلى قيمة يتم تسجيلها منذ بدء الاستطلاع في عام 2016.

ويرجع السبب في ارتفاع مستوى الرضا عن الأنشطة الترفيهية إلى تحسن جودة الترفيه بدلا من كميته. فقد انخفض متوسط عدد الأنشطة الترفيهية التي شارك فيها الفرد لمرة واحدة على الأقل هذا العام إلى 15.7 نشاط، مقارنة بـ 16.4 نشاط في العام السابق، أي بنقص قدره 0.7 نشاط.

وفي المقابل، ارتفعت نسبة الأنشطة الترفيهية المشارك فيها بانتظام من 39% إلى 43%. ويُفسر ذلك أيضا بزيادة متوسط وقت الفراغ الشهري من 3.7 ساعة إلى 3.8 ساعة، وزيادة نسبة الترفيه القائم على المشاركة مثل الأنشطة الرياضية والمشاركة الثقافية والفنية.

أما عن هدف الأنشطة الترفيهية، فقد جاء الاستمتاع الشخصي في المقدمة بنسبة 40%، إلا أن نسبة الإجابات التي تهدف إلى الراحة والاستقرار النفسي ارتفعت بحوالي 2% مقارنة بالعام السابق.

كما أظهرت الإجابات المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية والتواصل من خلال الأنشطة الاجتماعية زيادة طفيفة أيضا.

وبلغت نسبة الأنشطة الترفيهية التي تُمارس بشكل منفرد 57%، بزيادة 2% مقارنة بالعام السابق، وهو اتجاه يستمر في التصاعد.

وأظهرت النتائج زيادة طفيفة في نسبة رفقاء الأنشطة الترفيهية ضمن العلاقات الاجتماعية، مثل أعضاء الأندية وزملاء العمل، مقارنة بالأقارب المقربين مثل العائلة والأصدقاء.

وفيما يتعلق بالأنشطة الترفيهية المنتظمة التي تُمارس بشكل مستمر فقد بلغت نسبة المشاركة فيها 43%، بزيادة بلغت حوالي 5% مقارنة بالعام السابق.

ويُفسر ذلك بشكل خاص من خلال زيادة المشاركة في الأنشطة الترفيهية المستمرة لدى الفئة من 15 إلى 19 عاما، وفئتي الأربعينيات والخمسينيات من العمر مقارنة بالعام الماضي.