إطلاق بطاقة نقل موحدة جديدة للسياح الأجانب في كوريا

تم إطلاق بطاقة نقل موحدة جديدة تتيح للسياح الأجانب استخدام كل وسائل المواصلات، من القطارات السريعة إلى مترو الأنفاق والحافلات، باستخدام بطاقة واحدة فقط.

وصرحت مؤسسة السكك الحديدية الكورية أمس بأنها أطلقت "كوريل باس بلوس"، وهي بطاقة نقل موحدة مخصصة حصريا للأجانب.

ويتميز هذا المنتج بدمج "كوريل باس" وهي بطاقة سفر مجانية بالسكك الحديدية تسمح للأجانب باستخدام جميع قطارات كوريل بحريّة لفترة محددة مع بطاقة نقل مسبقة الدفع قابلة للشحن لاستخدام وسائل النقل العام مثل مترو الأنفاق والحافلات.

ويمكن للسياح الأجانب شراء تذكرة كوريل باس لمدة تتراوح بين يومين إلى 5 أيام عبر الموقع الإلكتروني أو في المحطات، ثم دفع مبلغ إضافي قدره 8 آلاف وون أي ما يعادل حوالي 5 دولارات لتفعيل خاصية بطاقة النقل.

وبمجرد شحن الرصيد في بطاقة النقل، يمكن استخدامه في جميع خطوط المترو والحافلات في أنحاء البلاد، كما يمكن استخدامه للدفع في المتاجر المباشرة مثل المتاجر الصغيرة.

وتبلغ أسعار بطاقة كوريل باس للبالغين 131 ألف وون لمدة يومين، و186 ألف وون لمدة 3 أيام، و234 ألف وون لمدة 4 أيام، و275 ألف وون لمدة 5 أيام.