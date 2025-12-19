مديحة إيم سانغ أوك: السياح العرب الذين يزورون كوريا دائما يكررون زيارتهم

الأستاذة "إيم سانغ أوك"، واسمها العرب "مديحة"، نائبة مدير شركة "ياللا كوريا" المتخصصة في خدمة السياح العرب منذ عام 2015، تقول في مقابلة مع القسم العربي إنها درست اللغة العربية في جامعة "ميونغ جي" وحصلت على منحة دراسية في الكويت.

وتحكي الأستاذة مديحة كيف تم إنشاء شركة "ياللا كوريا" وكيف بدأت العمل فيها، وتقول إن هناك الكثير من الشركات الكورية التي تستهدف السياح العرب، ولكن هناك ثلاث شركات فقط متخصصة فقط في خدمة السياح العرب، وشركة "ياللا كوريا" هي أقدمها.

وتضيف أن أكثر الجنسيات العربية التي تزور كوريا هي السعودية والإماراتية، مؤكدة أن هناك طلبا عاليا جدا على السفريات العائلية والنسائية الجماعية. وبناء على طلب عملاء الشركة، بدأت "ياللا كوريا" مؤخرا في تنظيم رحلات تشمل كلا من كوريا واليابان والصين.









تتحدث الأستاذة "إيم" أيضا عن مشاركة الشركة في معارض السياحة السفر في الدول العربية، وخططها لأن تصبح ليس فقط شركة سياحية، وإنما أيضا جسرا يربط الدول العربية بكوريا، وبالتالي فقد بدأت في العمل في مجال العقارات والاستثمارات المالية.

وتقول إنه بالمقارنة مع الوضع قبل عشر سنوات، فإنه يمكن للعرب الآن العثور على الكثير من المعلومات على الإنترنت حول السياحة في كوريا، لكن لا يزال السياح العرب يقلقون من بعض الأمور مثل الأكل الحلال والتعامل مع الشعب الكوري، غير أنها تؤكد لهم أن السياح العرب الذين يزورون كوريا دائما يكررون زيارتهم.

