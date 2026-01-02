تفعيل التعاون في مجال الملكية الفكرية بين كوريا وقطر

قالت هيئة الملكية الفكرية الكورية مؤخرا إنها أبرمت عقدا مع وزارة التجارة والصناعة القطرية لصياغة خطة استراتيجية وطنية للملكية الفكرية في قطر، مما يمثل انطلاقا فعليا للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.

وبموجب هذا العقد، سيتم إرسال خبيريْن من الهيئة الكورية وخبير واحد من المعهد الكوري لتطوير استراتيجية براءات الاختراع إلى الوزارة القطرية لتقديم الدعم الميداني اللازم لتنفيذ المشروع.

ومن المتوقع أن يشمل هذا المشروع الذي سيستمر لمدة عام واحد تحليل بيئة الملكية الفكرية في قطر، بالإضافة إلى وضع الخطة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وهذه الخطة ستتضمن الرؤية والأهداف والأولويات الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف المرجو تحقيقها في مجالات إبداع وحماية واستخدام وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية هناك.

وصرح "كيم يونغ صون" رئيس الهيئة الكورية بأن المشروع الجديد سيسهم في توسيع قاعدة تعاون الهيئة في الشرق الأوسط بشكل أكبر بعد الإمارات والسعودية.

وأضاف أن الهيئة ستواصل تعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية مع دول الشرق الأوسط الأخرى لخلق بيئة ملائمة ومواتية للشركات الكورية العاملة هناك.