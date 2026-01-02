مستشفى سيول آسان ينشر تقنيات الجراحة الروبوتية المتقدمة في الكويت

قال فريق البروفسور "صونغ تيه يون" من قسم جراحة الغدد الصماء في مستشفى سيول آسان، إنهم عادوا إلى البلاد بعد زيارة للكويت بدعوة من وزارة الصحة الكويتية.

وأوضحوا أنهم قاموا بنقل خبراتهم في تقنيات جراحة الغدد الصماء والروبوتية المتقدمة. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تُجرى فيها جراحة روبوتية لأمراض الغدد الصماء في الكويت.

وقد جاء نقل الفريق الطبي الكوري لهذه التقنيات الجراحية من خلال الجمعية الكويتية لجراحة الغدد الصماء، وهي أول جمعية من نوعها يتم إنشاؤها في الكويت لتطوير المستوى الطبي والتعريف بأهمية هذا التخصص.

وجاء ذلك بمبادرة من كوادر طبية كويتية سبق لها تلقي التدريب في قسم جراحة الغدد الصماء بمستشفى سيول آسان. ويُنظر إلى هذه الخطوة كدليل ملموس على نجاح برنامج تدريب الأطباء الأجانب في مستشفى سيول آسان، ودوره الفعال في دفع عجلة التطور الطبي المحلي في تلك الدول.

وقام فريق البروفسور صونغ بنقل التقنيات الطبية المتقدمة من خلال إجراء 5 عمليات جراحية معقدة للغدة الدرقية باستخدام الروبوت على مدار 3 أيام بدءا من 2 من ديسمبر الماضي.

وقد حضر هذه الجراحة الروبوتية الأولى من نوعها لأمراض الغدد الصماء في الكويت حوالي 40 كادرا طبيا محليا حيث قاموا بمراقبة العمليات مباشرة واكتساب التقنيات الجراحية المتقدمة.

وجاء نقل البروفيسور صونغ لهذه التقنيات الجراحية بناء على مبادرة من البروفسورة شيماء دشتي من المستشفى الأميري في الكويت، والتي سبق لها أن تلقت تدريبها في مستشفى سيول آسان.

فقد تلقت البروفسورة شيماء دشتي دورة تدريب في قسم جراحة الغدد الصماء بالمستشفى الكوري خلال الفترة من عامي 2021 إلى 2022.

وبعد عودتها، بدأت بالترويج الفعال للخبرات التي اكتسبتها في كوريا، مؤكدة على ضرورة تطوير مجال جراحة الغدد الصماء في الكويت.

وكجزء من هذه الجهود، تم تأسيس "الجمعية الكويتية لجراحة الغدد الصماء" وهي أول جمعية من نوعها في البلاد.

وخلال المؤتمر الأول للجمعية الذي عُقد يومي 5 و6 من الشهر الماضي، قام البروفسور صونغ بإجراء عدد من العمليات الجراحية المعقدة.

كما ألقى محاضرات للأطباء الكويتيين حول أحدث التقنيات الطبية، بما في ذلك أنظمة الجراحة الروبوتية ورعاية المرضى بعد الجراحة.

وتقديرا لنجاحه في نقل المهارات الجراحية ومشاركاته العلمية المتميزة، حصل البروفسور صونغ على درع شكر وتقدير من وزير الصحة الكويتي ومن الجمعية الكويتية لجراحة الغدد الصماء.