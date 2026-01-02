تقديم برنامج إنتشون للتعليم المهني إلى وفد عراقي

صرحت هيئة التعلم التابعة لبلدية إنتشون بأنها قدمت عرضا تعريفيا حول "برنامج إنتشون للتعليم المهني" إلى وفد عراقي مكون من 12 شخصا، من بينهم مسؤولون من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية والمديرية العامة للتربية في محافظة نِينَوى.

وجاءت زيارة الوفد العراقي كجزء من مشروع "تحسين معدل توظيف الشباب من الفئات الضعيفة في محافظة نينوى بالعراق" الذي تنفذه الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" ومنظمة اليونسكو.

ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون في مجال التعليم المهني لدعم استقلالية الشباب وتطوير قدراتهم المهنية في المناطق المتضررة من الحرب.

وقام الوفد العراقي بزيارة لمركز دعم التعليم المهني بهيئة تعليم إنتشون حيث اطلعوا على أمثلة بارزة لنماذج التعليم المهني الخاصة بإنتشون، بما في ذلك توجهات السياسات التعليمية القائمة على الاحتياجات المحلية ونظام دعم المسار الوظيفي والتوظيف للطلاب وهيكل التشغيل الذي يربط بين المدارس والمؤسسات الصناعية.

وأبدى الوفد العراقي اهتماما خاصا بنظام إنتشون لضمان التوظيف الآمن لمدة 10 سنوات، وهو نظام تقوده هيئة التعليم بالتعاون مع المدارس والسلطات المحلية والشركات والمؤسسات ذات الصلة، لدعم الطلاب بدءا من تصميم مسارهم المهني وصولا إلى ما بعد التوظيف.

كما قدّروا أن نموذج دعم التعليم المهني في إنتشون يمكن أن يكون مرجعا عمليا لتشغيل مراكز التطوير المهني وتحسين نظام التعليم المهني في بلادهم.