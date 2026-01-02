الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

جامعة آن يانغ تنفذ برنامج التوجيه الفردي لخدمة متعلمي الكورية في البحرين

#أخبار كورية عربية l 2026-01-02

لقاء الجمعة

ⓒ ANYANG UNIVERSITY
صرحت جامعة آن يانغ الكورية مؤخرا بأن قسم تعليم اللغة الكورية في كلية الدراسات العليا بالجامعة سيقوم بتشغيل برنامج توجيه فردي يستهدف متعلمي اللغة الكورية في الدول العربية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التصاعد الملحوظ في الطلب والاهتمام بتعلم اللغة الكورية هناك. وسوف ينفذ قسم تعليم اللغة الكورية بالتعاون مع معهد الملك سيجونغ في المنامة بمملكة البحرين، برنامج التوجيه الفردي خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام الجديد.
ويتكون فريق الموجّهين من طلاب مرحلة الماجستير في تخصص تعليم اللغة الكورية بجامعة آن يانغ، حيث سيتم الربط بين كل موجه ومتعلم من معهد سيجونغ لتقديم دعم مخصص لتعزيز مهاراتهم في اللغة الكورية. 
ومن المقرر أن تُجرى جلسات التوجيه عبر الاتصال المرئي مع تشجيع الاستخدام الفعال للوسائط الرقمية خلال العملية التعليمية.
وقالت الأستاذة المشرفة "لي يون جين" إن قسمها يعمل على مساعدة طلاب مرحلة الماجستير في تعزيز دوافعهم الأكاديمية تجاه تخصصهم، واستكشاف مساراتهم المهنية المحددة وتطبيقها عمليا.
وتوقعت أن يساعد هذا البرنامج في زيادة فهم الطلاب واهتمامهم بالمتعلمين في الدول العربية بشكل أكبر.
