بناء نظام اللوجستيات الكوري للشحن السريع في مصر

من المتوقع أن يتم تصدير "نظام اللوجستيات الكوري للشحن السريع" لأول مرة.

وقالت هيئة الجمارك الكورية إنها وقعت مذكرة تفاهم مع مصلحة الجمارك المصرية في الثامن عشر من ديسمبر الماضي للتعاون في "مشروع تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للإدارة الجمركية المصرية".

ويمثل هذا المشروع أول عملية تصدير للنظام الكوري إلى الخارج. ومن المتوقع أن يتم تنفيذه كجزء من المساعدات الإنمائية الرسمية الكورية بهدف دعم أتمتة لوجستيات الشحن السريع وتحديث الأنظمة الجمركية في مصر.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر "قطاع أنظمة لوجستيات الشحن السريع" التابع لنظام التخليص الجمركي الإلكتروني الكوري "يوني باس " في الخارج.

ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة ركيزة أساسية لتعزيز ريادة كوريا في وضع المعايير الدولية للإدارة الجمركية.

وتتضمن مذكرة التفاهم عددا من البنود مثل تقديم استشارات فنية من الهيئة الكورية حول تطوير الأنظمة وصيانة المعدات وبرامج لتعزيز قدرات موظفي الجمارك المصريين بالإضافة إلى خطة لتأمين موقع لمستودع لوجستيات الشحن السريع داخل مصر.