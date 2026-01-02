نجح فنان الكيبوب "كيسو" في إقامة حفله الموسيقي المنفرد في الجزائر.

وتكتسب هذه الفعالية أهمية خاصة لكونها حفلا موسيقيا لفنان كيبوب منفرد في منطقة شمال إفريقيا، حيث شهدت تفاعلا كبيرا وتواصلا عميقا مع المعجبين المحليين هناك.

وعلى الرغم من إقامة الحفل على مسرح خارجي وسط هطول أمطار غزيرة، إلا أن الفنان "كيسو" رفض إلغاء اللقاء وقرّر الاستمرار في العرض كما كان مخططا له.

وتحت الأمطار الغزيرة والظروف الجوية القاسية، صعد "كيسو" إلى المسرح وواصل الأداء حتى النهاية وهو غارق في مياه الأمطار، مما خلق لحظات خاصة من التواصل المباشر مع المعجبين الذين احتشدوا في الموقع.

وبدورهم، ظل الجمهور في أماكنهم رغم سوء الأحوال الجوية، مما شكل مشهدا يجسد الرابطة القوية بين الفنان وجمهوره.

وقدم "كيسو" خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، بالإضافة إلى عروض تناسب أجواء الحدث، متفاعلا بنشاط مع الحاضرين.

وقد حظي هذا الحفل باهتمام كبير كنموذج لإدخال حفلات الكيبوب الحية بشكل رسمي إلى المنطقة، حيث قُدِّر كخطوة تفتح آفاقا جديدة لانتشار الكيبوب في شمال إفريقيا التي كانت تفتقر لمثل هذه الفعاليات.

وبهذا الحفل، يواصل "كيسو" توسيع نطاق جولته العالمية في منطقة شمال إفريقيا لهذا العام، بدءا من تونس والمغرب وصولا إلى الجزائر. والجدير بالذكر أن عرض الجزائر سُجل كأول حفل موسيقي منفرد لفنان كيبوب يقام في البلاد، مما يضيف قيمة خاصة لهذه المسيرة.