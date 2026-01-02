إنشاء أماكن للألعاب الشتوية في مختلف أرجاء سيول

ⓒ YONHAP News





يتمتع الأطفال الكوريون الآن بإجازة شتوية سعيدة وممتعة، ويمكنهم الاستمتاع بممارسة مختلف الألعاب الشتوية في جميع أرجاء العاصمة سيول دون الحاجة إلى السفر إلى منطقة بعيدة.

ووفقا لبلدية سيول، تقوم كل منطقة إدارية بتشغيل مساحات للتزلج على الجليد وحلبات للتزحلق يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بها.

وتقوم البلدية بتشغيل منحدرات للتزلج في ثلاث حدائق تابعة لنهر الهان لمدة 50 يوما حتى 18 فبراير.

وسعر التذكرة موحد للأطفال والمراهقين والكبار ويبلغ 6 آلاف وون، أي حوالي 4 دولارات.

وتشمل التذكرة استخدام منحدرات التزلج وحديقة الألعاب الثلجية وأماكن الاستراحة وعروض لشخصيات كرتونية.

وتقوم إدارة منطقة نو وان بتشغيل منحدر "سينغ سينغ" للتزلج يوميا حتى 25 من الشهر الجاري، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى 5 مساء.

ويمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة والمرافق مثل منحدرات تزلج مخصصة للكبار وأخرى للأطفال وحلبة تزلج على الجليد وحديقة ألعاب ثلجية إلى جانب أنشطة تفاعلية ممتعة مثل شوي الكستناء وصيد الأسماك الجليدية.

أما إدارة منطقة مابو فقد افتتحت "حلبة التزلج مع الأم والأب" ضمن فعاليات "وينتر فيستا" في ساحة محطة ريد رود للطاقة، وهي عبارة عن مرفق مخصص للأطفال فقط تم إنشاؤه من الجليد الاصطناعي على مساحة تبلغ حوالي 150 مترا مربعا.

ويمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما استخدام الحلبة بالمجان، ويشترط وجود مرافق لضمان السلامة. ومن المتوقع أن تستمر الحلبة في استقبال الزوار حتى 13 من فبراير القادم.