ⓒ YONHAP News





بمناسبة حلول عام 2026 يستعد الجميع لبداية جديدة، حيث يعتزم البعض التخلي عن الماضي بينما يخطط آخرون للتعلم والنمو لاستقبال العام الجديد.

وتلبية لهذه الرغبة، أعدّ اثنان وخمسون معبدا بوذيا في جميع أنحاء كوريا برامج خاصة متنوعة للعام الجديد تستمر حتى شهر فبراير من العام القادم. وتشمل هذه البرامج استكشاف الطبيعة ومخيمات التأمل ودروس في اللغة الصينية الكلاسيكية.

وتسمح برامج التجربة "الإقامة في المعبد" للمشاركين بالابتعاد عن صخب الحياة اليومية المزدحمة، وتهدئة الروح وطمأنة القلب. وتتميز هذه البرامج بالتخلي عن المؤثرات القوية والصاخبة، والتركيز الكامل على الصوت الداخلي.

على سبيل المثال، يقدم معبد هُنغ غوك في مدينة كويانغ بمقاطعة كيونغ كي، برنامج "إقامة المعبد للتخلص من سموم الدوبامين في العطلة الشتوية"، والذي يتضمن كتابة التأملات، والتأمل في الغابة، وبرامج التخلص الذاتي من السموم، مما يساعد المشاركين على تقليل استخدام الهواتف الذكية والانغماس في التأمل.

وفي مدينة يانغ جو بنفس المقاطعة يقدم معبد يوك جي جانغ برنامجا تحت شعار "الصيام ببساطة والعقل بصلابة"، حيث يوفر تجربة استشفاء تركز بشكل أساسي على تمارين التنفس والتأمل.

أما معبد دو غاب في منطقة يونغ آم بمقاطعة جنوب جولا فيقدم "خلوة تأملية" تجمع بين الشاي والروائح العطرية وتأمل القصائد الشعرية، مما يمنح الزوار تجربة تأمل فريدة من نوعها.

علاوة على ذلك، أعد معبد بوم أو في مدينة بوسان وقتا يمزج بين الطبيعة والثقافة من خلال المشي في مسارات الغابة وزيارة متحف الآثار البوذية المقدسة.

وقال مسؤول في الاتحاد الكوري للمعابد البوذية إنهم قاموا بتصميم برامج الإقامة في المعبد الخاصة بالشتاء لتناسب سرعة إيقاع الحياة لكل فرد سواء كانوا أطفالا أم عائلات أم بالغين، مما يتيح لهم قضاء وقت من الراحة والتأمل الذاتي في المعبد.

وأضاف أنهم يأملون أن يتمكن الجميع من ترتيب أفكارهم وتقوية عزيمتهم وسط سكون الجبل، واستقبال العام الجديد بكل طمأنينة وسلام.