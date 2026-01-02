ⓒ YONHAP News





في الآونة الأخيرة تم إنشاء منحة دراسية طريفة في جامعة سيول الوطنية.

فقد تبرّع السيد "كوان جون ها" رئيس مجلس إدارة شركة شين إيك سان للشحن"، بمبلغ مليار وون، أي حوالي 750 ألف دولار، كمنحة دراسية للجامعة التي كان قد تخرج منها.

وتخطط الجامعة لاستخدام هذا التبرع في برنامج طريف يعطي المنح الدراسية للطلاب الذين يثبتون تسلقهم للجبال.

وقالت الجامعة في الثاني من الشهر الجاري إنها تسلمت مبلغ المليار وون تحت اسم "منحة ميسان للتسلق" من السيد كوان، في الثلاثين من الشهر الماضي.

وتُعد "منحة ميسان للتسلق" منحة دراسية فريدة من نوعها، حيث تُمنح بناء على معيار تسلق الجبال، وليس على أساس الدرجات الأكاديمية أو مستوى الدخل.

وتستهدف المنحة تشجيع الطلاب على تجربة التعاون والتواصل في أثناء صعود الجبال، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة من خلال النشاط البدني المنتظم.

الجدير بالذكر أن المتبرع كوان كان قد التحق بقسم الاقتصاد بالجامعة في عام 1963. وبدأ حياته العملية في شركة سام سونغ، ثم انتقل إلى مسقط رأسه في مدينة "إيك سان "بمقاطعة شمال جولا.

وهو يدير حاليا مشروعات في قطاعات متعددة تشمل الشحن والسيارات، والمشروبات. وحصل على "الوسام المدني" ضمن الدورة الثالثة عشرة لجوائز الترشيح الوطني لعام 2024، تقديرا لمساهماته المجتمعية.

وقد تبرع السيد كوان بحوالي 11 مليارا و100 مليون وون لعدة جهات، منها "صندوق الرعاية الاجتماعية المشترك" و"جامعة سوك ميونغ للبنات" و"منظمة حلزون الحب لدعم ضعاف السمع" و"مؤسسة ميل آل للرعاية" و"المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا".

وقد تم ذلك من خلال استخدام "ائتمان الوصية"، وهو نظام يتم فيه إيداع الأصول لدى مؤسسة مالية خلال حياة الشخص، على أن يتم نقل الأرباح والممتلكات للجهات المحددة بعد وفاته.

وكان مبلغ تبرعه الأخير لجامعة سيول الوطنية قد تم توفيره أيضا من خلال نظام ائتمان الوصية.