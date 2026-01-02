ⓒ YONHAP News





انتشرت مؤخرا بين الشباب الكوري لعبة "الشرطة واللصوص" بشكل ملحوظ. ويتم تنظيم هذه التجمعات بشكل أساسي عبر منصة "دانغ كُون" لبيع المنتجات المستعملة أو غرف الدردشة المفتوحة على "كاكاو توك".

وفي الثاني من الشهر الجاري تم تشغيل أكثر من 300 غرفة تبحث عن مشاركين في مختلف أنحاء البلاد على منصتي "دانغ غون" و"كاكاو توك"، وتجاوز عدد الأعضاء لبعض المجموعات ألفي شخص.

وعادة يتم إغلاق باب التسجيل في التجمعات على أساس "أسبقية الحضور" وفقا للوقت والمكان الذي يعلنه المنظم. ويتراوح الحد الأقصى لعدد المشاركين في كل تجمع بين 20 إلى 30 شخصا.

وفي المناطق الحيوية مثل "هونغ ديه" أو "سين تشون" في سيول، يكتمل العدد خلال دقائق معدودة من نشر الإعلان.

وفي تمام الساعة السابعة من مساء يوم 25 ديسمبر الماضي، تجمع حوالي 20 شابا وشابة في حديقة "بو را ميه" بمنطقة "دونغ جاك" في سيول، وهم يرتدون معاطف سميكة وسدادات أذن للوقاية من البرد.

فقد انخفضت درجة الحرارة المحسوسة إلى أكثر من 10 درجات تحت الصفر وسط الرياح القارسة. ومع أنهم التقوا للمرة الأولى في ذلك اليوم، إلا أن أحدا منهم لم يسأل عن اسم الآخر أو عمره أو مهنته.

وبمجرد أن قال رجل قدّم نفسه بأنه "المنظم"، إن السجن سيكون أمام النافورة، ونطاق الحركة يمتد حتى تلك الأشجار هناك"، تفرق المشاركون بسرعة ونظام.

"اهرب!"، "أمسك به، أمسك به!"... هكذا بدأت مطاردة حامية بين شبان في العشرينيات من عمرهم في أرجاء الحديقة التي خيم عليها ظلام الغروب.

ولم تتوقف ضحكاتهم حتى وهم ينزلقون على الأرض الرملية وتغطيهم الأتربة. فقد كان هؤلاء الشباب قد اجتمعوا ليستعيدوا ذكرى لعبة "الشرطة واللصوص" التي كانوا يلعبونها في ساحات المدارس خلال طفولتهم.

وقال الطالب الجامعي "جونغ وان يونغ" إنه خرج للمشاركة رغم البرد القارس لأنه أراد تجربة الألعاب التي كان يلعبها مع الأصدقاء في ساحة المدرسة الابتدائية مرة أخرى.

ويشير المشاركون إلى أن تجمعات لعبة "الشرطة واللصوص" تشبه ظاهرة "الفلاش موب " التي كانت رائجة في وقت سابق، ولكن توجد بعض الاختلافات.

فبينما تتشابهان في كونهما تجمعا جماعيا وجها لوجه لفترة مؤقتة، إلا أنهما تختلفان في أن تجمعات هذه اللعبة لا تهدف إلى إيصال رسالة معينة، بخلاف "الفلاش موب" الذي غالبا ما يكون له غرض رسالي أو توعوي.

ويرى الخبراء أن خصائص "جيل الشباب" التي تتمثل في الرغبة في تقليل الاستهلاك العاطفي اللازم لتكوين العلاقات، قد انعكست بشكل واضح على أنشطتهم الترفيهية.

كما أوضح البروفسور "تشيه هانغ صوب" في قسم علم الاجتماع في جامعة "كوك مين" أن جيل الشباب يميل إلى تفضيل العلاقات المرنة والمؤقتة التي لا تتطلب الكثير من الوقت والتكلفة في مجتمع تفاقم فيه الحذر من الآخرين وانهارت فيه الثقة. وأضاف في تحليله أنه يمكن اعتبار ذلك محاولة لاستعادة التواصل العاطفي وسط مشاعر العزلة والوحدة.