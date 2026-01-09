د. سمر السيد: استقبلتُ العام الجديد بدعوات أن يكون سعيدا وجميلا للجميع

مستمعتنا الدائمة الدكتورة سمر السيد حسين من مدينة الإسكندرية المصرية، الباحثة في معهد بحوث البساتين في مركز البحوث الزراعية تخصص الزهور ونباتات الزينة، تقول في مكالمة هاتفية مع القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو، إنها استقبلت العام الجديد بدعوات وأمنيات بأن يكون عاما سعيدا وجميلا للجميع.

وتحكي كيف تغيرت حياتُها خلال فترة 15 عاما منذ أن زارت كوريا في عيد ميلاد القسم العربي الخامس والثلاثين، وتقول إن شخصيتها تغيرت وأصبحت أكثر مرونة وثباتا انفعاليا في المواقف الصعبة، كما سعت أيضا للتعرف أكثر على الثقافة الكورية، بما في ذلك طهي الأطباق الكورية.

وتقول الدكتورة سمر أيضا إنه خلال الخمسة عشر عاما الماضية تغيرت وجهة نظر المصريين تجاه الثقافة الكورية خاصة مع افتتاح المركز الثقافي الكوري في القاهرة، مما ساعد على نشر موجة هالليو أكثر في مصر.









وتشرح الدكتورة سمر عن طبيعة أبحاثها الزراعية، وتقول إن أكبر التحديات التي تواجه الشرق الأوسط، وخاصة مصر، هو مشكلة تغير المناخ التي تؤدي إلى تدهور الإنتاج الزراعي، كما تتحدث عن التعاون بين كوريا ومصر في المجال الزراعي خاصة الزراعة الذكية، وتحكي أيضا عن التغييرات التي حدثت في مدينتها الإسكندرية مع إنشاء المزيد من البنية التحتية بالإضافة إلى انتشار ثقافة السرعة بشكل مماثل لثقافة "باللي باللي" في كوريا.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".