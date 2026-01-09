المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري الشمالي

ⓒ KBS News

وفقا للتقويم الصيني، يجمع عام 2026 بين اللون الأحمر الذي يرمز إلى طاقة النار وبين برج الحصان، مما يمثل عاما من الديناميكية والتقدم القوي. وبالفعل، يتم السعي بقوة إلى تطبيق سياسات وتغييرات جديدة في مختلف قطاعات المجتمع الكوري الجنوبي، كما تشهد كوريا الشمالية نشاطا محموما مع اقتراب العام الجديد، ويرجع ذلك أساسا إلى انعقاد المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم. فما هي أهمية هذا الحدث الحزبي، وما هي خارطة الطريق التي ستقدمها كوريا الشمالية؟





عقد حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية جلسة عامة للجنته المركزية لمدة 3 أيام، بدءا من 9 ديسمبر. وتعتبر اللجنة المركزية أعلى هيئة قيادية، وتأتي في المرتبة الثانية بعد مؤتمر الحزب نفسه. لذلك، كانت الجلسة العامة التي عقدت مؤخرا بمثابة تحضير لمؤتمر الحزب التاسع القادم. علاوة على ذلك، لوحظت منذ نوفمبر من العام الماضي علامات على الاستعدادات لعرض عسكري، من المقرر أن يتزامن مع مؤتمر الحزب.





عقدت كوريا الشمالية استعراضا عسكريا للاحتفال بمؤتمر الحزب الثامن في عام 2021. ووفقا لموقع "إن كيه نيوز"، وهو موقع إخباري أمريكي متخصص في شؤون كوريا الشمالية، هناك احتمال لتكرار نمط مماثل هذه المرة.





"جونغ هو غُن"، الأستاذ في قسم دراسات كوريا الشمالية بجامعة "دونغ كوك":

يعد مؤتمر الحزب في كوريا الشمالية أحد أكبر الأحداث الوطنية. ويُنظر إلى المؤتمر التاسع على أنه نقطة تحول مهمة أخرى في عهد "كيم جونغ أون". وإذا كان المؤتمر الثامن قد ركز على الاستجابة للأزمات واستقرار النظام، فمن المرجح أن يتسم المؤتمر القادم بطابع هيكلي وأيديولوجي، حيث سيركز على توطيد النظام على المدى الطويل، وإنشاء نظام تشغيلي للدولة، وتعزيز أيديولوجيتها التوجيهية. وكما تعلمون، تعمل دول مثل الصين وكوريا الشمالية في ظل نظام الحزب الواحد. وبالتالي، يمثل مؤتمر الحزب، الذي يعقد كل 5 سنوات، أحد أهم الأحداث الوطنية. وفي النظام السياسي الكوري الشمالي، يتجاوز مؤتمر الحزب معنى مجرد حدث، فهو يعيد تأكيد الخطوط الأساسية لعمل الدولة ويعلن الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية للسنوات الخمس التالية، مما يجعله بمثابة مخطط للنظام.





النظام السياسي في كوريا الشمالية مبني على هيكل يهيمن فيه الحزب على الدولة. وفي حين توجد أحزاب سياسية صورية أخرى خارج حزب العمال، فإن كل السلطة الفعلية مركزة داخله. ونظرا لطبيعة هذا النظام الحزبي الأحادي، فإن المؤتمر باعتباره أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب، يمارس أكبر تأثير على السياسة الكورية الشمالية. وبالفعل، حدثت تغييرات مهمة في كوريا الشمالية منذ المؤتمر الثامن للحزب.





بدأ المؤتمر الثامن للحزب في 5 يناير 2021 واستمر لمدة 8 أيام. وكان هذا المؤتمر ثاني أطول مؤتمر في التاريخ، بعد المؤتمر الخامس الذي عُقد في عام 1970. وفي هذه المناسبة المهمة، طرح "كيم جونغ أون" سياسة "الشعب أولا". وأعلن عن نيته متابعة مشروعات واقعية، تظهر احتراما لاحتياجات الشعب اليومية وإرادته. وقد أقر "كيم جونغ أون" رسميا "سياسة التنمية الإقليمية 20×10" في عام 2024. ومنذ ذلك الحين، ركزت كوريا الشمالية جهودها على بناء مصانع حديثة في 20 مدينة وبلدة كل عام، كما حددت هدفا يتمثل في حل مشكلة الإسكان للمواطنين في العاصمة جذريا، وقد حققت هذا الهدف من خلال مشروع توفير 50 ألف منزل في بيونغ يانغ. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء صوبات زراعية واسعة النطاق. وفي الآونة الأخيرة، قام "كيم جونغ أون" بجولة في مختلف المناطق، مؤكدا على الإنجازات التي تحققت في مجال التنمية الإقليمية. إذن ما هي الخطط التي سيتم الكشف عنها في المؤتمر الحزبي القادم؟





"جونغ هو غُن":

تم تسليط الضوء على "خط النقاط الخمس لبناء الحزب في العصر الجديد"، وذلك في الخطاب الأخير لـ"كيم جونغ أون". وقد أقر الزعيم الكوري الشمالي هذه السياسة رسميا خلال الاحتفالات بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال في أكتوبر 2025. وتحدد هذه السياسة 5 جوانب أساسية لتشغيل الحزب، وهي: البناء السياسي، والبناء التنظيمي، والبناء الأيديولوجي، وبناء الانضباط، وبناء أسلوب العمل. في مجال البناء السياسي، الهدف هو تعزيز هيكل السلطة المتمركز حول "كيم جونغ أون" وضمان اتساق الاستراتيجية الوطنية. ويركز البناء التنظيمي على ترسيخ نظام تعبئة الولاء عبر الوحدات الشعبية، بما في ذلك خلايا الحزب ولجان الحزب في المقاطعات والبلدات. ويسعى البناء الأيديولوجي إلى تعزيز أيديولوجية "جوتشيه" على طريقة "كيم جونغ أون" وتحديث المشروعات الأيديولوجية للجمهور. وبالنسبة لبناء الانضباط، فإن الهدف هو السيطرة على النخبة وقمع الفساد وتعزيز الكفاءة الإدارية. وأخيرا، يهدف بناء أسلوب العمل إلى نشر نهج "ميداني يركز على الممارسة" وتحسين محاسبة المؤسسات التوجيهية. وباختصار، يمكن النظر إلى هذه السياسة برمتها على أنها محاولة لإرساء نظام حكم فردي بصورة دائمة.





"خط النقاط الخمس لبناء الحزب في العصر الجديد"، الذي اتخذ شكله الملموس في أكتوبر الماضي، هو رؤية لتحويل حزب العمال إلى هيئة حاكمة أكثر قوة وتنظيما منهجيا. ويُفسر هذا على أنه نية لترسيخ الحزب من أجل الحفاظ بثبات على نظام حكم يتمحور حول "كيم جونغ أون". ويمكن إرجاع أصل هذا الخط السياسي إلى عهد مؤسس النظام "كيم إيل سونغ".





"جونغ هو غُن":

يشير خط النقاط الخمس لبناء الحزب في كوريا الشمالية خلال عهد "كيم إيل سونغ" إلى استراتيجية تم اتباعها في الستينيات. وعقب إعادة الإعمار بعد الحرب، كان لخط السياسة دور أساسي في استكمال نظام العمل في البلاد، وهو نموذج لإدارة الاقتصاد بتوجيه من الحزب. وقد ترافقت هذه الاستراتيجية مع تعزيز السياسات العدائية تجاه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في عملية وحدت بين الزعيم "كيم إيل سونغ" وحزب العمال، مما أدى إلى ترسيخ حكمه المطلق. وفي جوهرها، كانت سياسة "كيم إيل سونغ" الخمسية لبناء الحزب استراتيجية لتعزيز السلطة. وفي هذا الصدد، فإن سعي "كيم جونغ أون" إلى اتباع مسار مماثل هو أمر متسق، حيث إن كليهما يهدف بشكل أساسي إلى الحكم طويل الأمد لنظام الرجل الواحد. ومع ذلك، فإن خط السياسة الذي يتبعه "كيم جونغ أون" ليس مجرد استعادة لمبدأ "كيم إيل سونغ". بل من الأصح تفسيره على أنه دورة متجددة من الحكم المتمركز حول الحزب، وهو ما عاد إليه النظام الكوري الشمالي خلال فترات الأزمات. بعبارة أخرى، من المرجح أن يسعى "كيم جونغ أون"، من خلال المؤتمر التاسع للحزب، إلى إقامة نظام تقوم فيه السلطة على أساس الحزب وانضباطه وإجراءاته الرسمية، بدلا من الاعتماد فقط على الكاريزما الفردية. وبذلك، سيسعى إلى إثبات أن بلاده تنتقل من دولة ثورية إلى دولة مدارة.





حققت كوريا الشمالية، إلى حد ما، استقرار النظام من خلال التغييرات التي نفذتها على مدى السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، يبدو أن "كيم جونغ أون" قد توصل إلى استنتاج مفاده أنه سيكون من الصعب الحفاظ على النظام لفترة طويلة دون تعزيز قيادة الحزب. وبالتالي، فإنه يشير إلى التركيز على تعظيم الاستقرار السياسي من خلال إعادة إدخال "خط النقاط الخمس لبناء الحزب"، وهي سياسة ربطت "كيم إيل سونغ" بحزب العمال. ومن المتوقع أن يختار المؤتمر التاسع للحزب استراتيجية "الاستقرار المدار على أساس أزمة طويلة الأمد"، بدلا من السعي إلى "الإصلاح من خلال التغيير". إذن، ما هي استراتيجية الحكم التي ستطرحها كوريا الشمالية بعد المؤتمر القادم للحزب؟





"جونغ هو غُن":

هناك 3 استراتيجيات رئيسية. أولا، ستعزز كوريا الشمالية الحكم المتمركز حول الحزب، وتعيد وضع الحزب في قلب شؤون الدولة. ثانيا، ستواصل التنمية الإقليمية، التي يتم تنفيذها من خلال سياسة 20×10 التي أعلنها "كيم جونغ أون" رسميا في أوائل عام 2024 خلال خطابه السياسي في مجلس الشعب الأعلى واجتماعات الحزب. ثالثا، ستنشئ البلاد قوات موالية جديدة، تتمحور حول الشباب والعسكريين. وعلى عكس سياسة والده "كيم جونغ إيل" التي جعلت الأولوية للجيش، فإن هذه السياسة تنطوي على تعزيز سيطرة الحزب على الجيش وتعيين الأفراد على أساس الأداء والولاء. يعيد "كيم جونغ أون" تنظيم النخبة الحزبية والعسكرية، مع التركيز على جيل جديد من الأفراد الذين تقدموا معه في تطوير الصواريخ والأسلحة النووية والأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا المعلومات والحرب الإلكترونية وتطوير الأسلحة الجديدة. ويمثل هذا تحولا جيليا متوسط إلى طويل الأجل في قاعدة سلطته. باختصار، بعد المؤتمر التاسع للحزب، يبدو أن "كيم جونغ أون" سيتبنى استراتيجية تحافظ على موقف متشدد خارجيا، بينما تعمل على استقرار النظام داخليا دون تغييرات جذرية. ويتحقق هذا الاستقرار الداخلي من خلال مزيج من الحكم المتمركز حول الحزب، والتنمية الإقليمية، والتحول الجيلي في القيادة.





من المتوقع أن تبني كوريا الشمالية اعتمادا على الذات وقوات جديدة موالية، استنادا إلى "خط النقاط الخمس لبناء الحزب في العصر الجديد". ومن المتوقع أن تواصل السعي لتحقيق سياسة التنمية الإقليمية 20×10، التي تحظى بثناء مستمر لإنجازاتها. وأيضا من المتوقع أن يستمر التزام "كيم جونغ أون" بـ"إعطاء الأولوية للشباب"، وهو موقف أكد عليه منذ الأيام الأولى من حكمه.





من خلال التأكيد على صورة الزعيم الذي يهتم بالشباب، من المتوقع أن تهدئ كوريا الشمالية استياء الأجيال الشابة التي تعرضت للثقافة الأجنبية. ومن المرجح أيضا أن تستخدم الشباب، بمن في ذلك الجنود، كوسيلة للحفاظ على النظام وتعبئة العمالة. ولهذا الغرض، هناك احتمال أن يتم انتخاب أشخاص صغار نسبيا في مناصب عليا بعد المؤتمر التاسع للحزب. وفي الوقت نفسه، قد تؤثر السياسة الجديدة لتعزيز الحزب أيضا على استراتيجية كوريا الشمالية فيما يتعلق بالشؤون الخارجية.









بعد نشر قواتها في الحرب في أوكرانيا، دخلت كوريا الشمالية في تبادلات مع روسيا في مختلف المجالات، مما أكسبها ثقة في قدرتها على حل القضايا الملحة مثل نقص الغذاء. ومع حضور "كيم جونغ أون" العرض العسكري الصيني بمناسبة يوم النصر في العام الماضي، استعادت كوريا الشمالية أيضا علاقاتها التي كانت متوترة إلى حد ما مع الصين. وبالتالي، بدعم من روسيا والصين، القوتين العظميين، يمكن لكوريا الشمالية أن تستخدم استراتيجية لزيادة نفوذها ضد الولايات المتحدة، مع التأكيد على قوتها واعتمادها على نفسها.





في سبتمبر من العام الماضي، صرح "كيم جونغ أون" في مجلس الشعب الأعلى بأن كوريا الشمالية يمكن أن تدخل في حوار مع الولايات المتحدة دون أن يكون نزع السلاح النووي شرطا مسبقا. ومع توقع زيارة "ترامب" للصين في أبريل القادم، هناك احتمال أن تتغير العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بشكل مفاجئ إذا أرسلت كوريا الشمالية رسالة تفتح الباب للحوار. وفي المقابل، يبدو أن استئناف الحوار بين الكوريتين مازال صعبا.





في الشهر الماضي، حضر الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" حفل تنصيب المجلس الاستشاري للتوحيد السلمي الثاني والعشرين، وهو هيئة استشارية رئاسية، حيث شدد على استئناف الحوار بين الكوريتين. ومع ذلك، ردت كوريا الشمالية بالصمت، ومن المفترض أنها ستقوم بترسيخ نظريتها القائمة على "اللدولتين امتعاديتين".





إذا كانت كوريا الشمالية قد أرست الأساس الاقتصادي لتحقيق قفزة إلى الأمام بعد المؤتمر الثامن لحزب العمال، فإنها تهدف إلى بناء مرحلة أعلى من التنمية في السنوات الخمس التالية للمؤتمر التاسع الذي سيحدد استراتيجياتها المستقبلية.