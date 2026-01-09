المركز الإسلامي في سيول يواصل تنظيم دورات شهرية للتعريف بالإسلام

في تجربة تعليمية واضحة المعالم وسهلة الفهم، يواصل اتحاد المسلمين في كوريا الجنوبية تنظيم دورات شهرية للتعريف بالإسلام في الجامع المركزي في سيول، والتي تستهدف الراغبين في التعرف على الإسلام أو اعتناقه، حيث تركّز هذه الدورات على بناء فهم صحيح للمبادئ الإسلامية وتكلل بحفل إعلان الشهادتين للمتخرجين الناجحين.

وقد تم تأسيس اتحاد المسلمين في كوريا الجنوبية عام 1966، ويبلغ عدد المسلمين في البلاد حوالي 200 ألف مسلم. ويعمل الاتحاد على إدارة الشؤون الدينية، وتعزيز التعايش السلمي مع المجتمع الكوري، عبر برامج تعليمية ودعوية وخدمية منظمة.

وتستمر كل دورة لمدة شهر كامل، وتُعقد عادة أيام السبت في قاعة المحاضرات بمبنى الجامع المركزي في سيول. وتشمل المناهج محاور أساسية، من بينها التعريف بالعقيدة الإسلامية، وتاريخ الإسلام، وأركانه، إلى جانب التدريب العملي على الطهارة والوضوء وأداء الصلاة، وحفظ سور قصيرة من القرآن الكريم، بما يوفّر أساسا معرفيا وتطبيقيا متينا للمشاركين.

وتُختتم كل دورة بحفل خاص لإعلان الدخول في الإسلام للناجحين من المشاركين. وفي هذا السياق، أقام الاتحاد حفل إعلان الشهادتين يوم السبت 3 يناير 2026، عقب انتهاء دورة ديسمبر 2025 التي انطلقت يوم السادس من ديسمبر واختُتمت مطلع يناير.

ويمثّل هذا الحفل محطة دعم معنوي واجتماعي للمُهتَدين الجدد، حيث يحرص المجتمع المسلم على مشاركتهم فرحتهم وتشجيعهم على الثبات ومواصلة التعلّم والاندماج الديني.

وضمن الخطة التعليمية المنتظمة، أعلن الاتحاد أن الدورة الجديدة لشهر يناير 2026 ستنطلق غدا السبت، وتستمر حتى يوم السابع من فبراير القادم، في إطار سياسة تعليمية شهرية ثابتة تستجيب للاهتمام المتزايد بالإسلام داخل المجتمع الكوري.

وأسهمت هذه الدورات في زيادة عدد المهتدين الجدد خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد شهر رمضان 2025 إقامة حفل إعلان إسلام لعدد من المشاركين بعد إتمامهم للبرنامج التعليمي.

وإلى جانب التعليم، يضطلع اتحاد المسلمين في كوريا بمهام أخرى، من بينها الإشراف على المساجد والمراكز الإسلامية، وتنظيم الأنشطة الدينية والخيرية، وإصدار شهادات الحلال المعترف بها دوليا، بالإضافة إلى إدارة شؤون الحج والعمرة للمسلمين الكوريين.

ويعكس هذا النشاط التعليمي المستمر نموذجا مؤسسيا متوازنا في التعريف بالإسلام داخل دولة غير مسلمة، قائما على التعليم المنهجي، والدعم الاجتماعي، واحترام السياق الثقافي المحلي، بما يسهم في تعزيز التعايش وبناء جسور المعرفة بين المجتمع المسلم والمجتمع الكوري.