شركة طيران الإمارات تستعد لتسيير رحلات بين دبي وبوسان

بعد توصل كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة إلى اتفاق على إنشاء خطوط جوية مباشرة جديدة للمطارات الإقليمية في شهر نوفمبر من العام الماضي، تخطط شركة طيران الإمارات لتسيير رحلات إلى مدينة بوسان في كوريا الجنوبية.

ومع تزايد احتمالية ربط مطار "كيم هيه" الدولي في مدينة بوسان بمطار دبي الدولي في الإمارات، والذي يعد أكثر مطارات العالم ازدحاما من حيث عدد المسافرين، يتوقع أن تصبح تنقلات المسافرين من جنوب شرق كوريا إلى الولايات المتحدة وأوربا وأفريقيا والشرق الأوسط أكثر سهولة، كما سيغدو وصول السياح القادمين من الخارج إلى مدينة بوسان أكثر يسرا أيضا.

ووفقا لما أفادت به بلدية بوسان والدوائر المعنية بصناعة الطيران يوم الأول من يناير، تستعد شركة طيران الإمارات لإطلاق رحلات إلى بوسان، حيث أعلنت في نوفمبر من العام الماضي عبر وكيلها في كوريا الجنوبية عن فتح باب لتوظيف موظفي الحجز وإصدار التذاكر.

وتتوقع بلدية بوسان بدء الرحلات الجوية لطيران الإمارات من وإلى مطار كيم هيه الدولي في بوسان خلال شهر يونيو القادم، وعلى أبعد تقدير بحلول شهر أغسطس القادم.

وقد بدأت بالفعل بعض وكالات السفر الكورية في تطوير برامج سياحية شاملة للسياح المسافرين بين بوسان ودبي، معتبرة إطلاق رحلات جوية بين المدينتين أمرا محسوما.

الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة قد اتفقتا على تنظيم 4 رحلات جوية مباشرة جديدة أسبوعيا للمطارات الإقليمية، وذلك على هامش مؤتمر مفاوضات النقل الجوي لمنظمة الطيران المدني الدولي الذي عقد خلال الفترة من العاشر وحتى الرابع عشر من شهر نوفمبر من العام الماضي في جمهورية الدومينيكان.

وقال مسؤول في بلدية بوسان إن شركة طيران الإمارات تركز بشكل أكبر على فتح وتطوير مساراتها الجوية بدلا من تحقيق الأرباح على المدى القصير، موضحا أنه بالنظر إلى الوقت اللازم لاختيار شركة للمناولة الأرضية، فمن المتوقع أن يبدأ تسيير رحلات طيران الإمارات إلى بوسان خلال شهري يوليو وأغسطس القادمين.