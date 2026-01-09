النادي الثقافي الكوري بطنجة ينظم مهرجانا للثقافة الكورية المغربية

أرسل لنا الصديق "معاد الأندلوسي" رئيس النادي الثقافي الكوري بطنجة بالمغرب رسالة تتضمن التفاصيل عن مهرجان الثقافة الكورية والمغربية، الذي نظمه النادي.

وقال "الأندلوسي" في رسالته إن النادي الثقافي الكوري في طنجة سينظم مهرجان الثقافة الكورية المغربية يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من يناير الجاري في دار الشباب "نور الدين الصايل" بمدينة طنجة، في إطار تعزيز التبادل الثقافي والتقارب الحضاري بين المملكة المغربية وكوريا الجنوبية.

ويهدف هذا المهرجان إلى التعريف بالثقافة الكورية داخل المغرب، من خلال تسليط الضوء على تاريخها وفنونها وقيمها الثقافية، وفي المقابل تعريف الجمهور الكوري بالثقافة المغربية الغنية والمتنوعة، وما تحمله من تراث عريق وهوية حضارية أصيلة، بما يسهم في ترسيخ الحوار الثقافي والتفاهم المتبادل بين الشعبين الكوري والمغربي.

ويأتي تنظيم هذا الحدث بمبادرة من النادي الثقافي الكوري بطنجة، وبتأطير من رئيسه الذي يشغل أيضا صفة مراسل فخري للخدمات الثقافية لدى وزارة الثقافة الكورية، حيث يعمل على مواكبة ونشر الأنشطة الثقافية الكورية المغربية عبر المنصات الإعلامية، والمساهمة في توسيع إشعاع هذه المبادرات على المستويين الوطني والدولي.

ويأتي الحدث أيضا ضمن الدور البارز الذي تضطلع به مديرية قطاع الشباب في طنجة من خلال مساهمتها في التعريف بالثقافة المغربية للجمهور الكوري، إضافة إلى تقديم دعم لوجستي مهم ساهم في توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا المهرجان الثقافي.

ويتضمن برنامج مهرجان الثقافة الكورية المغربية باقة من الأنشطة والفقرات الثقافية والفنية والتعريفية، التي تعكس عمق العلاقات الثقافية بين المغرب وكوريا الجنوبية، وتسعى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الثقافي، خاصة في صفوف الشباب والمهتمين بالثقافات العالمية.