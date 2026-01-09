السياح المسلمون يعيدون رسم مشهد الطعام في كوريا مع زيادة الطلب على الأطعمة الحلال

يشهد قطاع المطاعم في كوريا الجنوبية تحولا لافتا تقوده أعداد متزايدة من السياح المسلمين، الذين أسهموا في إعادة تشكيل مشهد الطعام، وخاصة في العاصمة سيول، من خلال الطلب المتزايد على الأطعمة الحلال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقد زاد عدد السياح المسلمين في كوريا الجنوبية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. فوفقا لتقرير صادر عن منظمة السياحة الكورية، ارتفع عدد الوافدين من حوالي 360 ألف زائر في عام 2022 إلى 800 ألف في عام 2023، ثم إلى أكثر من مليون في عام 2024.

وقد زار البلاد بالفعل ما يقرب من 998 ألف سائح مسلم حتى أكتوبر من العام الماضي، مما دفع العديد من المطاعم في الأحياء الشهيرة إلى تعديل قوائمها الغذائية، عبر الاستغناء عن لحم الخنزير والكحول، واعتماد مكونات بديلة، إلى جانب توفير مرافق إضافية مثل غرف الصلاة، في خطوة تهدف إلى استقطاب هذه الشريحة المتنامية من الزوار.

وفي أحد المطاعم التي تحولت إلى وجهة مفضلة للسياح المسلمين، كانت أكثر من أربعين مقعدا تشغلها سائحات مسلمات يرتدين الحجاب، وهنّ يخترن أطباقهن بالإشارة إلى صور قائمة الطعام، مرددات عبارات إعجاب عند وصول أطباق مثل سمك الماكريل المشوي، والماكريل الإسباني، والحبار المقلي الحار.

وأصبح هذا المطعم، الذي كان في السابق يستقطب طلاب الجامعات بشكل أساسي، يعتمد خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية على الزبائن الأجانب بنسبة تصل إلى 70% من مبيعاته، بعد أن ذاع صيته كمطعم مناسب للأطعمة الحلال.

وبعد أن كان كثير من المسلمين يتركزون في مناطق محددة مثل إي تيه وان في سيول، حيث تنتشر مطاعم الكباب وأطباق لحم الضأن، بدؤوا يبحثون بشكل متزايد عن مطاعم كورية محلية تلبي معايير الحلال، ما يعكس تغيرا في الثقافة الغذائية الكورية، ويفتح آفاقا جديدة أمام قطاعي السياحة والمطاعم في البلاد.

وتمثل نقطة التحول هذه فرصة ملحوظة لقطاع السياحة في كوريا الجنوبية. ومن خلال الاستجابة لهذه المطالب الجديدة، فإن كوريا الجنوبية لا تجتذب مزيدا من السياح فحسب: بل إنها تعمل أيضا على إثراء صورتها الدولية، وتنويع مصادر نموها السياحي، وتعزيز التبادلات الثقافية. وفي نهاية المطاف، يمكن أن يسهم هذا التطور في تعزيز جاذبية كوريا بشكل مستدام على ساحة السفر العالمية.