الشركات الكورية للأغذية ومستحضرات التجميل توسع أسواقها في الشرق الأوسط

في ظل النمو السكاني المستمر والطاقة الشرائية الكامنة المتزايدة للمسلمين في الشرق الأوسط، تركز الشركات الكورية للأغذية ومستحضرات التجميل على توسيع أسواقها في المنطقة.

وقد وقعت مجموعة "سي جي" الكورية في شهر نوفمبر من العام الماضي في أبوظبي اتفاقية مع شركة الخياط الإماراتية للاستثمار التي لديها شبكة تسويقية واسعة النطاق تغطى منطقة مجلس التعاون الخليجي كلها.

نبيلة:’ وتقضي الاتفاقية بالتعاون بين الشركتين الكورية والإماراتية لتقديم مجموعة واسعة من منتجات الأغذية الكورية، واستكشاف سبل تطوير منتجات مشتركة وفرص للتصنيع المحلي في الإمارات.

وبناء على هذه الاتفاقية، بدأت شركة "سي جي" للأغذية، بالتعاون مع شركة "الخياط" للاستثمار، تصدير الوجبات الخفيفة المصنوعة من العشب البحري المجفف المعروف باسم "غيم"، وبعض منتجات المعكرونة الحاصلة على شهادة الحلال.

ومن جانبها، تخطط شركة "أوليف يونغ" لمستحضرات التجميل التابعة لمجموعة "سي جي" لتوقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة الحياة للعناية الصحية، وهي مظلة لعدة كيانات طبية تقدم خدمات متنوعة، ليتم من خلالها دعم دخول علامات مستحضرات التجميل الكورية إلى أسواق الشرق الأوسط وزيادة مبيعاتها.

وفي نفس السياق، قام رئيس مجموعة "سي جي" الكورية "لي جيه هيون" بزيارة للإمارات العربية المتحدة بدءا من يوم السادس من نوفمبر من العام الماضي ولمدة أسبوع.

وفي أثناء تلك الزيارة، التقى "لي" بعدد من كبار المسؤولين وممثلي الشركات، بمن فيهم "خلدون المبارك" الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة للاستثمار، حيث تبادل معه الآراء حول سبل تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والإمارات في مجالي الثقافة والاقتصاد.

كما أجرى لقاءات أخرى مع كل من "محمد خلفية المبارك" عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، و"عبد الله بن محمد آل حامد" رئيس المكتب الوطني للإعلام، وتبادل معهما الآراء حول سبل تنمية التعاون في مجالات الإعلام والمحتوى الثقافي والسياحة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الزراعة والغابات والأغذية الكورية يوم الثالث والعشرين من ديسمبر من العام الماضي، عن رؤيتها لتطوير صناعة الأغذية كصناعة استراتيجية كورية تقود الأسواق العالمية.

ووضعت الوزارة هدفا لتحقيق 21 مليون دولار من صادرات المنتجات الغذائية الكورية حتى عام 2030، بما في ذلك الأغذية الحاصلة على شهادة الحلال التي سيتم تصديرها إلى الدول العربية والإسلامية.

ومن المتوقع أن تنمو السوق العالمية لأغذية الحلال إلى مستوى 1.9 تريليون دولار في عام 2027.