السفير المصري لدى سيول يجري لقاء مع أعضاء الجالية المصرية في كوريا

التقى السفير المصري لدى سيول "حازم زكي" بمجموعة من أعضاء الجالية المصرية في كوريا الجنوبية، وذلك في إطار حرص السفارة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على أوضاعهم واهتماماتهم.

وأكد السفير المصري خلال اللقاء على أن التواصل المنتظم مع أبناء الجالية يمثل أولوية لوزارة الخارجية، مؤكدا الحرص على التواصل الفعال بين السفارات المصرية والجاليات المصرية في دول العالم المختلفة.

وشدد على أن أبواب السفارة مفتوحة دائما لتلقي المقترحات وللتعاون في الأنشطة التي تعزز من الوجود المصري في المجتمع الكوري، إضافة إلى تلقي الطلبات المختلفة من الجالية. واستعرض اللقاء رؤية السفارة لأبرز عناصر تطوير العلاقات الثنائية بين مصر كوريا الجنوبية خلال الفترة القادمة، وتناول المشروعات وبرامج التعاون القائمة، وآفاق توسيعها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وشهد اللقاء كذلك حوارا مفتوحا وتبادلا للرؤى مع أعضاء الجالية حول سبل تحسين مستوى التواصل والتنسيق مع السفارة، ودعم الوجود المصري في كوريا بصورة عامة، إلى جانب تعزيز الدور الإيجابي للسفارة وللجالية في التعريف بمصر وإبراز صورتها الحضارية ومقوماتها السياحية.