فازت أغنية "Golden"، من فيلم الرسوم المتحركة "KPop Demon Hunters" المعروض على منصة نتفليكس، بجائزة أفضل أغنية أصليّة في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب (Golden Globe)، الذي يعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في الولايات المتحدة.

وفي الدورة الثالثة والثمانين للحفل، التي أقيمت أمس الأحد في لوس أنجلوس، تمكنت "Golden" من التفوق على أغانٍ منافسة من أفلام بارزة مثل "Avatar: Fire and Ash" و"Sinners" و"Wicked: For Good" و"Train Dreams".

وقد صعدت الفنانة "EJAE"، التي كتبت ولحنت وأدت الأغنية الفائزة، إلى المنصة لتسلم الجائزة، حيث ألقت خطاباً مؤثراً وهي تذرف دموع الفرح.

وقالت في كلمتها إنها طاردت حلمها في أن تصبح "آيدول" (نجمة كيبوب) لمدة عشر سنوات منذ صغرها، لكنها واجهت رفضاً وخيبة أمل متكررة بعد أن قيل لها إن صوتها ليس جيداً بما يكفي. وأضافت أنها توجهت بعد ذلك إلى كتابة الأغاني والموسيقى لتتجاوز تلك الآلام، لتقف اليوم على المسرح كمغنية وملحنة عالمية.

ومن الجدير بالذكر أن فيلم "KPop Demon Hunters" مرشح أيضاً لجوائز أخرى تشمل "أفضل فيلم رسوم متحركة" و"جائزة الإنجاز السينمائي وشباك التذاكر"، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج في وقت لاحق.