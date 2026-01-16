جامعة دانغوك الكورية تنجح في تنظيم فعالية يوم الثقافة الكورية في الشارقة

عمل "تحالف الثقافة الكورية العالمي" بقيادة جامعة دانغوك وبمشاركة 4 جامعات أخرى، على تعزيز الثقافة الكورية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم العاشر من الشهر الجاري.

وقد تأسس هذا التحالف في شهر أغسطس من عام 2023 بعد اختياره ضمن مشروع "إعداد الكوادر المبدعة في العلوم الإنسانية والاجتماعية" الذي تديره المؤسسة الوطنية للبحوث بدعم من وزارة التعليم الكورية.

ويعمل التحالف على تطوير مناهج تعليمية للثقافة الكورية وإعداد كوادر متخصصة في هذا المجال. ومنذ عام 2025، بدأ في تنظيم وتنفيذ محاضرات "مشروع الثقافة الكورية" خلال الفصل الدراسي الشتوي.

وفي هذا العام، قام 12 طالبا وطالبة من الجامعات الخمس المسجلين في هذه المحاضرات بتنظيم وأخذ زمام المبادرة في يوم الثقافة الكورية الذي أقيم تحت إشراف "مركز الحلم" في مكتبة "بيت الحكمة" بإمارة الشارقة، وذلك من الساعة الحادية عشرة صباحا ولمدة ساعتين تقريبا.

وأدار الطلاب أجنحة ترويجية متنوعة شملت تجربة الزي الكوري التقليدي "هان بوك" والزي الجامعي وجولة فيديو حول كوريا وعروض الكي بوب والألعاب التقليدية.

وشهدت الفعالية إقبالا كبيرا حيث حضرها أكثر من 200 زائر من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.

ونالت هذه الفعالية اهتماما كبيرا وإشادة واسعة من المواطنين والمسؤولين الثقافيين هناك، لكونها برنامجا للتبادل الثقافي تم تخطيطه وإدارته مباشرة من قبل طلاب الجامعات الكورية.

وقد اعتبرها المتابعون فرصة قيمة لتعميق فهم الثقافة الكورية من خلال تقديم محتوى الثقافة الكورية بأسلوب تفاعلي، مما ساهم في توسيع آفاق التبادل الثقافي المشترك.

وأبدى الزوار الإماراتيون إعجابا كبيرا بالتناغم الفريد بين التقاليد العريقة والثقافة الحديثة في كوريا، معربين عن تطلعاتهم لتعزيز وتوسيع آفاق التعاون والتبادل في مجالات الثقافة والتعليم بين كوريا والإمارات في المستقبل.

وفي سياق متصل، وقّعت جامعة دانغوك مذكرة تفاهم مع "مركز الحلم" بعد انتهاء الفعالية.

وبموجب هذه الاتفاقية، يخطط الجانبان لتوسيع برامج التبادل المختلفة، بما في ذلك تشغيل برامج تدريب داخلي، وتقديم دورات لتعليم اللغة العربية عبر الإنترنت للجالية الكورية المقيمة هناك.



