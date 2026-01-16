وحدة دونغ ميونغ تتبرع بألف دولار لمدرسة الحنان لذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان

قالت وحدة "دونغ ميونغ" الكورية العاملة في جنوب لبنان مؤخرا إنها قدمت تبرعا بقيمة ألف دولار أمريكي لصالح مدرسة "الحنان" لذوي الاحتياجات الخاصة تجسيدا لقيم العطاء والمشاركة الدافئة.

وتم جمع هذه التبرعات من خلال ريع مبيعات الأعمال اليدوية التي أنتجتها طالبات في فصل الخياطة الفنية على مدار 20 أسبوعا منذ يوليو من العام الماضي.

وشملت المعروضات حوالي 100 قطعة من الحقائب، والمحافظ الصغيرة، وعلّاقات المفاتيح، والمحافظ الزاهية التقليدية الكورية، حيث تم بيعها في مختلف الفعاليات.

إضافة إلى ذلك، قدمت الوحدة أيضا 200 مجموعة من هدايا الحلويات بقيمة ألف وخمسمائة دولار.

واستهدفت وحدة "دونغ ميونغ" الكورية بإدارة "فصل الخياطة الفنية" تعزيز قدرات الاعتماد على الذات اقتصاديا لدى النساء اللبنانيات وتحقيق أنشطة تعاون مدني عسكري مستدامة.

وقد شاركت الرقيب أول "كيم أون سوك" ضابطة العمليات المدنية، كمدربة في البرنامج، حيث قدمت تعليما منهجيا شمل مهارات الخياطة الأساسية وصولا إلى تقنيات الكويلت المتقدمة.

كما قامت الوحدة باختيار طالبة متميزة من بين المشاركات لتدريبها لتصبح مدربة مستقبلية، ضمن خطة لتطوير نموذج "الاعتماد على الذات" حيث تقوم النساء المحليات بتدريب نساء أخريات من المجتمع المحلي.

وفي هذا السياق، قال قائد الوحدة العقيد "لي هو جون" إن الفصل لا يقتصر على تعليم المهارات التقنية فحسب، بل هو نشاط مدني عسكري ذو معنى يهدف إلى مساعدة السكان على الاستقلال والمساهمة في مجتمعاتهم المحلية.