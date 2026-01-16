هيومان آسيا تقدم مساعدات إغاثية إلى 200 أسرة من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن

قامت منظمة "هيومان آسيا" في السادس من يناير الجاري بتوزيع مساعدات إغاثية تبلغ قيمتها 300 مليون وون كوري على 200 أسرة من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم جرش للاجئين بالأردن.

ويُعد مخيم جرش، الذي تأسس عام 1968، أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي تواجه أزمة إنسانية متفاقمة حيث تزايدت أعداد الأسر التي تعاني من هشاشة البنية التحتية والظروف المعيشية نتيجة للتدفق المستمر للاجئين الفلسطينيين في الآونة الأخيرة.

واستجابة لهذا الارتفاع في الاحتياجات، قامت المنظمة الكورية بتنفيذ عملية توزيع المساعدات الإغاثية في المخيم لتقديم الدعم اللازم.

ووفقا للتقارير المحلية، ارتفعت حالات الإصابات الخطيرة بين اللاجئين الفلسطينيين الذين انتقلوا من قطاع غزة لتلقي العلاج، بما في ذلك حالات بتر الأطراف وإصابات الصدمات الشديدة.

وقد أدى ذلك إلى تفاقم الأعباء المالية المتعلقة بتكاليف العلاج ونفقات المعيشة، مما زاد من الحاجة الماسة لتقديم دعم عاجل للأسر الأكثر احتياجا.

ومنذ عام 2021، قدمت منظمة هيومان آسيا مساعدات إغاثية تراكمية بلغت قيمتها حوالي 9.3 مليار وون كوري للاجئين السوريين والفئات الضعيفة في الأردن.

كما استمر هذا الدعم في عام 2025 بتقديم مساعدات بلغت قيمتها حوالي ملياري وون. ويأتي توزيع المساعدات الأخير في مخيم جرش كأول مبادرة تستهدف اللاجئين الفلسطينيين بشكل مباشر، وذلك في إطار توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية للمنظمة داخل الأردن.

وتخطط المنظمة لإجراء تقييم إضافي للاحتياجات العاجلة للأسر الأكثر احتياجا في مخيم جرش، كما ستدرس إمكانية تقديم مساعدات لاحقة عند الضرورة.