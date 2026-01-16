هيئة التعليم الكورية تتلقى رسالة شكر من وزارة التعليم المغربية

تلقت هيئة التعليم بمقاطعة جنوب جولا رسالة شكر رسمية من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأوليّ والرياضة المغربية، تقديرا لجهودها في تعزيز التعاون في مجال التعليم الرقمي.

يشار إلى أن هيئة التعليم في مقاطعة جنوب جولا تواصل تعاونها مع الوزارة المغربية في مجال التحول الرقمي منذ عام 2021 عبر مشروع "التعاون الكوري لتحسين التعلم الرقمي".

وتضمنت رسالة الشكر عبارات الامتنان للدعم المقدم على المدى الطويل، والذي شمل تدريب الكوادر المتخصصة وتوفير الأجهزة والمعدات الرقمية والدعم التعليمي المستمر.

ولم يقتصر دعم هيئة التعليم الكوري على توفير الأجهزة التعليمية الرقمية فحسب، بل امتد ليشمل إرسال خبراء متخصصين لتقديم تدريبات ميدانية وإدارة برامج تعليمية متعددة المستويات.

ويرى المراقبون أن هذه المبادرة تجاوزت مجرد الدعم المادي لتحدث تغييرا ملموسا في أساليب التدريس والبيئة التعليمية في المدارس المغربية.

وساهم فريق من المعلمين الكوريين المتخصصين في التعليم الرقمي، بشكل فعال في تعزيز القدرات التدريسية الرقمية للمعلمين المغاربة من خلال ورش عمل تدريبية وتطبيقات عملية.

وهؤلاء المعلمون المغاربة يطبقون حاليا في مدارسهم المعارف والتقنيات التي اكتسبوها، مما يسهم في نشر ابتكارات التعليم الرقمي في المنظومة التربوية المحلية.

وأكدت وزارة التربية الوطنية المغربية على أن الدعم المستمر من الهيئة الكورية كان بمثابة حافز قويّ دَفَع نحو إحداث تحول شامل في نظام التعليم المغربي.