وقت للجد ووقت للعب

عُرف الشعب الكوري منذ القدم بأنه يجيد الاستمتاع بوقته. وفي السجلات الصينية التراثية القديمة، نرى ذكر قضاء الشعب الكوري لعدة أيام في مراسم تبجيل الأجداد، يتخللها الكثير من المرح والأغاني والأطعمة الشهية. ورغم ذلك كان يسود جو من النظام على هذه الأجواء الاحتفالية، فلم يكن من المعتاد أن يرى المرء أي فوضى وسطها. فكان الناس يقرضون الشعر ويرسمون اللوحات الجميلة وهم يحتفلون. وكانت الموسيقى التي تُعزف في هذه الأجواء غالبًا هي: "بونغ ريو 풍류". وكانت عروض "بونغ ريو" تقام في أماكن مغلقة صغير يجتمع فيها بعض العازفين لأداء عرضهم، مثل أغاني الكاغوك و"يونغ سان هوي سانغ 영산회상".





فنان من التراث: "باك سُون-آه 박순아"

والفنانة التراثية التي سنتحدث عنها اليوم هي: "باك سُون-آه 박순아"، وقد وُلدت في اليابان ضمن الجيل الثالث من المهاجرين الكوريين إلى اليابان. وقد حرص والداها على تعليمها اللغة الكورية والثقافة الكورية، فأرسلاها إلى مدرسة كورية حيث تعلمت عزف الكاياغم والغناء التراثي الكوري. ولأنها كانت مدرسة مدعومة من كوريا الشمالية، فقد كانت فنانتنا تذهب لقضاء إجازاتها في العاصمة الكورية الشمالية "بيونغ يانغ" وتدرس هناك. وكانت تحب ذلك، لأنها كانت فرصة لتقابل الكثير من الكوريين الذين يتحدثون لغتها ويفهمون فنها، وهو أمر كانت تفتقر إليه إذ ولدت ونشات في اليابان. وعند تخرجها من الجامعة، انضمت لمجموعة من الفنانين من أسر كورية مهاجرة مثلها مكونين فرقة "كم كانغ سان كاغك دان 금강산가극단" حيث مارست دورها كعازفة الكاياغم في المجموعة. وفي ذلك الوقت، كان الكوريون المهاجرون في اليابان يتلقون معاملة عنصرية قاسية من اليابانيين، ولذلك كان عزف الكاياغم بالنسبة إليها بمثابة ممارسة فعلية لهويتها كمواطنة كورية. وهي لم تكن تمارس عزف الكاياغم بصورة سطحية، بل كانت شديدة الاهتمام بالآلة وفنها، ولذلك حرصت على التعلم من عازفين كوريين جنوبيين أيضًا، ولم يكن ذلك أمرًا سهلًا، لأنها كانت كثيرة التردد على كوريا الشمالية، وكانت العلاقة بين الكوريتين شديدة الحساسية. وفي نهاية الأمر، قررت الحصول على جنسية كوريا الجنوبية في عام 2005، والتحقت بالمدرسة الكورية للفنون التراثية وهي في السابعة والثلاثين من عمرها، وعملت منذ ذلك الحين على التعبير عن حياتها من خلال الكاياغم.





التراث الشاماني في الأغاني الكورية التراثية

تضم الأغاني الكورية التراثية الكثير من الأغاني التي نشأت من المعتقدات الشامانية الشعبية، ومنها "تشانغ بو تاريونغ" و"نوريت كاراك 노랫가락"، وأيضًا أغنية "صو جيت سوري 서우젯소리" من جيجو. ويقال إن جيجو تضم وحدها 18 ألف إله ورح مقدسة طبقًا للمعتقدات الشعبية، مثل إله الرياح، وإله البحر، وغيرها من القوى التي تتحكم في الطبيعة. ولكل قرية إله، ولكل بيت في كل قرية إله أيضًا، ولكل غرفة في كل بيت إله خاص يدير شؤونها. وهناك الكثير من الطقوس الشعبية الشامانية لخدمة كل إله من هؤلاء. وحسب معتقدات جيجو، فإن الشهر الثاني من العام القمري هو الشهر الذي يأتي فيه الإله "يونغ دنغ"، وتؤدى له طقوس "يونغ دنغ غوت"، وقد أدرجت ضمن قائمة اليونسكو للتراث الإنساني غير الملموس. وطقوس الغوت المذكورة تستمر لمدة أسبوعين كاملين، ولا تزال الكثير من القرى تحتفظ بطقوسها التراثية.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "تشون نيون مان سيه 천년만세" بأداء فرقة "سوك ميونغ 숙명" لعزف الكاياغم.

- أغنية "هنغ تاريونغ 흥타령" بصوت "أوه سُو-مين 어수민" وعزف "ريو كيونغ-هوا 류경화" على الهيونغم المعدنية

- أغنية "جون يونغ رانغ 전영랑" بأداء "بريليود"

- "أوجوميون نانن بارامي دويو 어쩌면 나는 바람이 되어" بعزف "باك سون-آه" على الكاياغم المعدنية

- مقطوعة "تشوت بونغ هوا 첫 봉화" من تلحين الملحن الكوري الشمالي "باك ييه-صُب 박예섭" بأداء فرقة "غم كانغ سان كاغوك دان 금강산가극단"

- بـ"كومونغو آند تانغو" بأداء "كومونغو فاكتوري"

- "ديه بو دونغ صوتجيه سوري 대포동 서우젯소리"، بصوت "كيم أُك-ريون 김옥련" وآخرين

- "هوا كونغل بولورو توكي هواسانغ 화공을 불러라, 토끼화상" بأداء "أتكودو 아트쿠도"