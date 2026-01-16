عصور السلام والرخاء

يُقال إن عصر الملك "ياو" في الصين القديمة كان عصر سلام ورخاء. ويحكى أنه ذات ليلة، خرج الملك إلى الشوارع، وسمع أحد العجزة يتغنى قائلًا:

عندما تشرق الشمس نعمل، وعندما تغرب نستريح

نحفر الآبار لنشرب، ونحرث الحقول لنأكل

فما نفع الملك إذن؟

ففي ذلك العصر، كان يمكن للعامة أن يعيشوا حياتهم بصورة طبيعية بدون أن يعرفوا الملك.





أهمية البيئة وأثرها

هناك مقولة كورية تقول: "زراعة الشيح في حقل الكتان". وينمو نبات الشيح في الأصل بصورة متعرجة، فلا تكون سيقانه مستقيمة، ولكنه إذا زرع وسط نبات الكتان الذي ينمو مستقيمًا، فهو يخرج مستقيمًا أيضًا. وهي مقولة تشير لأهمية البيئة وأثرها الكبير. وسوف نستمع الآن إلى أغنية "سوك ديه موري 쑥대머리". وعندما تثقل رأس الإنسان وتتعقد فيها الأفكار بسبب مصيبة تحل به، يقال إن رأسه مثل حقول الشيح أو: سوك ديه موري. وهي أغنية تشير إلى حالة "تشون هيانغ" بعدما سُجنت ظلمًا، وأشهر من غناها هو الفنان: "ليم بانغ-أول".





فنان من التراث: البانسوري "كيم دنغ-جُون 김동준"

بدأ "كيم دُنغ-جون 김동준" حياته الفنية بأداء البانسوري. فبدأ دراسة الأغاني التراثية في عام 1928 في مقاطعة جنوب جولا، وكان عمره في ذلك الوقت حوالي عشر سنوات لا أكثر. وقد نشط لفترة في فرقة الموسيقى التراثية بقيادة "كيم يون-سُو 김연수"، ثم عمل في تدريس البانسوري في "جون جو" و"إيك سان" وغيرها من المناطق. وفي ستينيات القرن الماضي، انضم إلى الفرقة الوطنية لفن "تشانغ غك" للغناء المسرحي. وكانت هذه هي النقطة التي تحول فيها من غناء البانسوري لعزف طبل البوك لمطربي البانسوري، وبما أنه قضى فترة طويلة في غناء ودراسة وتدريس البانسوري، فقد كان يفهم تفاصيل ذلك الفن جيدًا. وقد برع في العزف أيضًا، ومن ضمن الإيقاعات التي تميز فيها إيقاع "جاجين موري". وفي عام 1989 حصل على الإجازة في فن عزف البوك للبانسوري، وتوفي بعد ذلك بعام واحد.





"لي أك-بُنغ" والشعر

في عصر الملك "صُن جو" من عصر جوسون، عاشت امرأة تُدعى "لي أُك-بُنغ 이옥봉". وكانت امرأة ذكية تجيد قرض الشعر، وأرادت الزواج من شخص مميز. وكان الرجل الذي وقع عليه اختيارها هو العالم الكونفوشي "جو وون". ويبدو أن "جو وون" كان شديد الولع بأشعارها. ولكن أول مشاكلها الحقيقية سببها لها شعرها أيضًا. إذ جاءت امرأة ذات يوم تقصد "جو وون" لتشكو مظلمة لها، ولكنه لم يكن موجودًا، وسمعت منها "لي" شكواها وأشفقت عليها، وكتبت بعض أبيات الشعر تطالب فيها الموظف الحكومي الفاسد برد المظلمة للمرأة وزوجها. وكانت الأبيات التي كتبتها أبياتًا بارعة، ولكن الموقف كله وضع "جو وون" في موقف شديد الحرج. إذ أن تدخل زوجة في عمل زوجها الحكومي كان أمرًا غير مقبول. غضب "جو وون" وأرسل زوجته لمنزل أهلها، وقيل إنه لم يردها أو يرها ثانية. أما هي، فقد اشتاقت إليه كثيرًا، وكتبت أبياتًا كثيرة تصف فيها شوقها إليه. مثل:

ترى كيف تقضي أيامك؟

حتى ذلك القمر المنير يمتلئ حزنًا

ولو كانت روحي إذ تزورك في أحلامك تترك آثارًا على الأرض

لأصبح الطريق أمام بابك ترابًا ورمالًا





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "يو تشون سونيل جي غوك 요천순일지곡" بعزف "كيم جُونغ-صُب 김중섭" على الدانسو

- "سوك ديه موري" بصوت "باك سُو-بُم 박수범"

- مقطوعة "وان One" بعزف "باك كيونغ-مين" على الديغم، و"كيم هييه-بين" على الهيغم، و"لي تيه-يانغ" على الطبل

- مقطع من أغنية البانسوري "جوك بيوك غا" بصوت "كيم دُنغ-جُون" وعزف "هان إيل-صُب" على طبل البوك

- "كو أوم 구음" بصوت "جو سُون-إيه"، نتبعها بأغنية "جاك دريم 짝드름" أداء "كيم جو-هنغ 김주홍" بمصاحبة "نورم ماتشي 노름마치"

- "كوميه دانينن كيري 꿈에 다니는 길이" بصوت "جو سُون-جا"

- "سو شيم غا" بصوت "كيم مُو-بين"