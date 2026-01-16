الكاتبة "هان كانغ"، أول روائية آسيوية تفوز بجائزة نوبل للأدب في عام 2024، أصبحت "هان كانغ" أول كاتبة آسيوية تفوز بجائزة نوبل في الأدب. وقد حظت أعمالها، ومنها "الفتى آتٍ" و"لا للوداع"، التي تتناول مآسي تاريخية، بتقدير عالمي لاستكشافها للكرامة الإنسانية والذاكرة بلغة شعرية. وتُعتبر هذه الجائزة علامة فارقة تتجاوز الإنجاز الفردي، وتُبرز المكانة الدولية للأدب الكوري.





الكاتبة "هان كانغ" الحاصلة على جائزة نوبل للأدب لعام 2024

ⓒ KBS

عالم "هان كانغ" الأدبي لفتت "هان كانغ" الأنظار عام 1993 بقصيدتها "شتاء في سيول"، وكان أول ظهور لها مع قصتها القصيرة "المرساة الحمراء". ومنذ ذلك الحين، استكشفت العنف البشري والصمت والمعاناة الداخلية في عدة أعمال مثل "النباتية"، وغيرها. وقد فازت قصة "النباتية" تحديدًا بجائزة مان بوكر الدولية عام 2016 لتفسيرها الرمزي والاستعاري لاختيار بطلة الرواية لرفض العنف. ويُعد أسلوبها الشعري، الذي يتميز بجملها الموجزة ومساحاتها النابضة بالحياة، سمة مميزة لأدب "هان كانغ".





الكاتب "هان سنغ-وون" والد الكاتبة "هان كانغ"، الكاتبة "هان كانغ" أثناء تسلم جائزة البوكر مع المترجمة "ديبورا سميث"

ⓒ KBS

رواية "النباتية" الحائزة على جائزة مان بوكر

ⓒ KBS

مركز الأدب الكوري قبل فوز الكاتبة "هان كانغ" بجائزة نوبل لطالما قدمت الأعمال الأدبية الكورية في الأسواق العالمية حتى قبل فوز "هان كانغ" بجائزة نوبل. فقد حازت الأعمال المترجمة لأدباء مثل "هوانغ صُك-يونغ" و"شين كيونغ-سُوك" و"كيم يونغ-ها" وغيرهم باهتمام الجمهور العالمي بعد ترجمتها. ويقال إن أعمال بعضهم رشحت للجائزة بالفعل، وحال دون فوزها مشاكل في الترجمة والوصول إلى الجمهور.





المركز الكوري للترجمة الأدبية

ⓒ KBS

عصر الأدب الكوري ما بعد "هان كانغ" منذ فوز "هان كانغ" بجائزة نوبل في الأدب، شهد الأدب الكوري تحولا ملحوظا في السوق العالمية. فقد حظي كتاب مثل "جونغ بو-را" و"كيم هيه-سون" باهتمام واسع من الجوائز الأدبية العالمية والمنشورات الأجنبية، كما تتوسع أقسام وبرامج "الأدب الكوري" في بعض المكتبات والفعاليات الدولية. وقد ساهم دعم معهد ترجمة الأدب الكوري، والبنية التحتية للترجمة متعددة اللغات، والشعبية العالمية للمحتوى الكوري في تعزيز حضور الأدب الكوري على الساحة العالمية. ويعتبر فوز "هان كانغ" لحظة فارقة، إذ بشرت بعصر جديد للأدب الكوري.





الشاعرة "كيم هييه-سون" (على اليسار)، الكاتبة "جونغ بو-را" وكتابها: "الأرنب الملعون" (على اليمين)

ⓒ KBS