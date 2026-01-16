افتتاح مركز بومبيدو هان هوا في يوئيدو في يونيو

ⓒ YONHAP News





من المتوقع أن يعرض الفرع الكوري لمركز بومبيدو، الذي يعد أحد أبرز متاحف الفن الحديث في فرنسا، أعمالا من المدرسة التكعيبية، من بينها لوحات لبابلو بيكاسو وجورج براك ، وذلك في أول معرض له عند افتتاحه في شهر يونيو القادم.

وقال مركز بومبيدو في فرنسا إن متحف "مركز بومبيدو هان هوا" الذي سيفتح أبوابه في المبنى "ثلاثة وستون" في منطقة يوئيدو في سيول، سيقيم معرضه الافتتاحي تحت موضوع "المدرسة التكعيبية" في الفترة من يونيو إلى أكتوبر من هذا العام.

وسوف يتم تقسيم الأعمال التكعيبية المملوكة لمركز بومبيدو إلى 8 أقسام بناء على التسلسل الزمني والموضوعات، مما يتيح للزوار تتبع مسار تطور هذا التيار الفني إلى عدة فروع.

وأوضح مركز بومبيدو أن المعرض يستهدف إظهار أن المدرسة التكعيبية لا تقتصر فقط على التعبيرات الهندسيّة البسيطة، بل إنها تمثل اللحظة التي تأسست فيها الحداثة الفنية.

ومن المقرر أن يستضيف "مركز بومبيدو هان هوا" معارض تعتمد على مقتنيات مركز بومبيدو مرتين سنويا، بإجمالي 8 معارض على مدار 4 سنوات.

كما ستعرض المساحة المخصصة للمعارض، والتي تبلغ حوالي ألف و500 متر مربع، أعمالا لفنانين عالميين مثل مارك شاغال وهنري ماتيس، مع التركيز بشكل أساسي على التيارات الفنية الحديثة مثل التكعيبية والسريالية.