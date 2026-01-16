تزايد الشباب الأجانب المقيمين في سيول لتعلم الكورية

ⓒ YONHAP News





مع تزايد اختيار الشباب من الأمريكتين وأوربا لمدينة سيول كوجهة لقضاء "سنة الفراغ"، تشهد معاهد اللغة الكورية المحلية طفرة في أعداد الطلاب الأجانب.

يأتي ذلك نتيجة تضافر عوامل عدة، منها الأمان العالي وتكاليف الإقامة المنخفضة نسبيا، وتوفر فرص تعلم اللغة الكورية بفضل انتشار الثقافة الكورية في الأوساط الجامعية. وهناك تقييم يشير إلى أن الطلاب الأجانب المقيمين لدراسة اللغة الكورية يضخون حيوية في التبادل الطلابي داخل الجامعات وفي الأسواق التجارية المحيطة بها.

ووفقا لبيانات معهد اللغة الكورية التي أصدرتها جامعة يون سيه الكورية مؤخرا، فقد ارتفع عدد الطلاب الوافدين من الأمريكتين وأوربا من ألف و143 طالبا في عام 2019، أي قبل جائحة كورونا، إلى 3 آلاف و250 في العام الماضي، بزيادة نسبتها 52%.

وخلال تلك الفترة، ارتفعت نسبة الطلاب من هاتين المنطقتين من 29% إلى 35%، حيث بدأت كوريا تبرز كوجهة مثالية لسنة الفراغ بين الشباب من الأمريكتين وأوربا. وتشير عبارة "سنة الفراغ" إلى ثقافة لدى الطلاب في أمريكا الشمالية وأوربا، حيث يتوقفون مؤقتا عن الدراسة أو العمل لقضاء وقت في استكشاف مساراتهم المهنية والسفر والتعلم وتجربة أنشطة متنوعة لتحديد اتجاهاتهم المستقبلية.

وقد قفز عدد طلاب اللغة الذين دخلوا كوريا عبر وكالة "غو غو هانكوك" الموجهة للدول الناطقة بالإنغليزية من 250 طالبا في عام 2019 إلى ألف و350 طالبا في عام 2024، ثم تجاوز العدد ألفا و500 في العام الماضي.

على سيل المثال، يقضي الطالب الجامعي "كولين إدوارد" من مدينة فيلادلفيا الأمريكية، سنةَ فراغ في معهد تعليم اللغات التابع لجامعة جونغ آنغ منذ سبتمبر الماضي.

وقد بدأ اهتمامه بالثقافة الكورية بعد مشاهدته لمسلسل "هبوط اضطراري للحب"، حيث قرر المجيء إلى كوريا إيمانا منه بأن تعلم اللغة الكورية قد يوسع نطاق خياراته المهنية في المستقبل.

وقال كولين إن اللغة الكورية أصبحت لغة يمكنه الاستفادة منها واستغلالها بشكل كاف حتى بعد عودته إلى أمريكا بفضل شعبية المحتوى الكوري.

وأضاف أنه يطمح لتطوير مهاراته في اللغة الكورية بهدف قراءة جميع أجزاء رواية "الأرض" للكاتبة "باك كيونغ ري" يوما ما.