بي تي إس تعمل على إقامة عرض للعودة في ساحة كوانغ هوا مون في مارس

تسعى فرقة بي تي إس الغنائية الكورية حاليا لإقامة عرض للعودة بكامل أعضائها في ساحة كوانغ هوا مون في وسط سيول، في أواخر شهر مارس القادم.

ووفقا لبلدية سيول وهيئة التراث الوطني وشركة "هايب" التي تنتمي إليها الفرقة، من المرجح إقامة هذا العرض في الساحة ليكون أول منصة تجتمع فيها الفرقة بكامل أعضائها داخل البلاد قبل انطلاق جولتهم العالمية التي ستبدأ في شهر أبريل.

وقد قدمت شركة "هايب" طلبا لبلدية سيول للحصول على موافقة لاستخدام ساحة كوانغ هوا مون كمنصة لعرض العودة.

كما تقدمت بطلب لإدارة التراث الوطني للحصول على تصريحات باستخدام المواقع والتصوير، من أجل إجراء تصوير مسبق وعروض ميديا في مناطق قصر كيونغ بوك، ومنصة وول ديه في الساحة، وبوابة سونغ ليه.

ومن المقرر أن يُقام الحفل لمدة يوم واحد في أواخر شهر مارس مع خطة لتحديد عدد الحاضرين بين 15 ألفا إلى 20 ألف شخص من خلال نظام الحجز المسبق. وتدرس شركة هايب خطة لإقامة الحفل مجانا.

وبناء على طبيعة ساحة كوانغ هوا مون كمنطقة مفتوحة، تعمل بلدية سيول والشرطة على إعداد تدابير لإدارة الحشود من خلال فصل منطقة العرض عن مسارات المشاة العادية.

وأوضحت شركة هايب في مذكرة خطة قدمتها إلى "هيئة التراث الوطني" أنها ستضع الحفاظ على الشكل الأصلي للتراث الوطني وسلامة المواطنين كأولوية قصوى معتمدة في ذلك على كوادر متخصصة لإدارة الموقع والتحكم في الحشود.

ومن جهة أخرى، أتمّ جميع أعضاء الفرقة خدمتهم العسكرية العام الماضي، ومن المقرر أن يعودوا كمجموعة كاملة مع إصدار ألبومهم الرسمي بعنوان "آريرانغ" في 20 مارس القادم.