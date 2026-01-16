تحديد الحدئق الرئيسية في معرض سيول الدولي للحدائق عام 2026

ⓒ YONHAP News





قالت بلدية سيول مؤخرا إنها انتهت من اختيار 5 أعمال نهائية من خلال المسابقة الدولية لحدائق المصممين وحديقتين مدعوتين لتمثيل "معرض سيول الدولي للحدائق"، الذي سيُقام لمدة 180 يوما في الفترة من 1 مايو إلى 27 أكتوبر القادم.

وسوف تقام فعاليات المعرض في منطقة "غابة سيول" في حي سونغ دونغ كو في سيول. ومن المقرر أن يقام معرض هذا العام تحت شعار "سيول والثقافة الخضراء".

وسوف يتكون المعرض من "حدائق المصممين"، و"حدائق الرفقة" بمشاركة الطلاب والمواطنين والعائلات متعددة الثقافات والدوائر المحلية، و"حدائق الأعمال" التي تنشئها الشركات والمؤسسات والبلديات المحلية، و"الحدائق الساحرة" التي تحمل قصص مدينة سيول.

وكانت بلدية سيول قد أجرت مسابقة دولية لحدائق المصممين في ديسمبر الماضي تحت عنوان "موجة سيول" حيث استقبلت أعمالا من خبراء محليين ودوليين.

وبعد مرحلتين من التحكيم، تم اختيار 5 أعمال نهائية وهي عملان محليان و3 أعمال أجنبية، وقد شارك في هذه المسابقة مصممون من 13 دولة، حيث جسدوا في مساحات الحدائق، من منظورات مختلفة، التدفق الثقافي لمدينة سيول، وحياتها اليومية، وتوسع الثقافة الكورية.

ومن المقرر أن تُوضع الأعمال المختارة في مواقع رئيسية داخل "غابة سيول"، بمساحة تبلغ حوالي 250 مترا مربعا.

يشار إلى أن العمل الكوري بعنوان "الجلوس المتقابل لمتعددي الأنواع" عبارة عن حديقة تتخيل مدينة بيئية تتجاوز الفضاءات الحضرية التي تركز على الإنسان فقط، لتكون مكانا تتعايش فيه الكائنات الحية المتنوعة معا.

وهناك عمل كوري آخر بعنوان "أصل التيار"، سيتم إنشاؤه تحت غابة من أشجار الصنوبر، بحيث يقدم تفسيرا لمفهوم "تيار سيول" من خلال الغطاء النباتي والذكريات التي ربطت بين جبال سيول عبر الزمن.

وبالنسبة للأعمال الدولية، فسوف يقدم عملٌ بعنوان "بوب كي "PopK" لمصمم إيطالي مزيجا يجمع بين طابع وألوان الكي بوب مع الأجنحة التقليدية الكورية ليعبّر عن التعايش بين التقاليد والثقافة الشعبية.

كما سيستعرض عمل بعنوان "إقامة في سيول"، لمصمم هندي، ديناميكية مدينة سيول الحديثة، من خلال مسار يبدأ من المناظر الطبيعية التقليدية وصولا إلى أضواء النيون وموسيقى الكي بوب.

علاوة على ذلك سيجسد العمل "النسيج الحضري"، لمصمم صيني، حيوية سيول التي تشهد صراعات واندماجات متكررة وسط التوسع الحضري السريع، وذلك عبر دمج أنماط مستوحاة من الأعمدة الخرسانية وفن "بوجاكي" أو القماش الكوري التقليدي للتغليف.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء حديقتين مدعوتين بمشاركة مهندس المناظر الطبيعية العالمي "هنري بافا" والمصمم الكوري البارز "لي نام جين".

ومن المقرر أن تكون هاتان الحديقتان بمثابة حدائق فنية تمثيلية تجسد موضوع المعرض، وهو "موجة سيول"، من خلال هيكل يتناقض ويتعايش فيه المنظور العالمي مع حس تنسيق الحدائق الفريد لمدينة سيول.

الجدير بالذكر أن الأعمال السبعة التي سيتم إنشاؤها لن يتم تفكيكها بعد انتهاء المعرض، بل ستبقى في "غابة سيول" بشكل دائم، لتصبح حدائق فنية مستدامة.