عيد ميلاد كيم جونغ أون وجهود تبجيله في كوريا الشمالية

في كوريا الشمالية، يعتبر عيدا ميلاد الزعيمين السابقين "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل"، المعروفان باسم "يوم الشمس" و"يوم النجم الساطع" على التوالي، أكبر عطلتين وطنيتين. وذلك لأن كوريا الشمالية تولي أهمية أكبر لأعياد ميلاد عائلة "كيم" مقارنة بالأعياد الشعبية التقليدية. وبالتالي فقد تم تحديد أعياد ميلاد هذين الزعيمين كأعياد رسمية، وتقام احتفالات تذكارية ضخمة على المستوى الوطني. ولكن كيف يتم الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم الحالي "كيم جونغ أون"؟





يوافق يوم 8 يناير عيد ميلاد زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون". ومع ذلك، التزمت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الصمت التام بشأن هذا الحدث. وقد تم تحديد يوم 8 يناير كيوم عادي في التقويم الرسمي. ولم يضع تقويم عام 2026 الذي أصدرته دار النشر للغات الأجنبية في كوريا الشمالية علامة حمراء على يوم 8 يناير، ولم يضع له أي تصنيف خاص. وهذا يتناقض كثيرا مع أعياد ميلاد القادة السابقين.





"جونغ صونغ جانغ"، مدير مركز استراتيجية شبه الجزيرة الكورية في معهد "سيجونغ":

الاسم الرسمي لكوريا الشمالية هو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. لكنها في الواقع ليست دولة ديمقراطية ولا جمهورية. ويمكن وصفها بأنها دولة استبدادية وديكتاتورية بل حتى مَلَكية. لذلك، كانت أهم الأعياد الوطنية في كوريا الشمالية تاريخيا هي أعياد ميلاد "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل". ومع ذلك، منذ وصول "كيم جونغ أون" إلى السلطة، تضاءلت أهمية أعياد ميلاد الزعيمين السابقين تدريجيا. وبدلا من ذلك، أصبح يوم تأسيس حزب العمال ويوم تأسيس النظام يحظيان حاليا بأهمية أكبر نسبيا مما كان عليه في الماضي. ونتيجة لذلك، أصبح من غير الضروري تحديد عيد ميلاد "كيم جونغ أون" كعيد وطني. وبالنظر إلى السوابق التاريخية، تم تحديد عيد ميلاد "كيم إيل سونغ" في 15 أبريل باعتباره "يوم الشمس" في عام 1997 من قبل ابنه "كيم جونغ إيل" بعد وفاة "كيم إيل سونغ" في عام 1994. وبالمثل، تم تسمية عيد ميلاد "كيم جونغ إيل" في 16 فبراير "يوم النجم الساطع" في عام 2012، بعد وفاته في عام 2011. وفي ضوء هذا النمط التاريخي، يمكن اعتبار أنه من الطبيعي ألا يتم تحديد عيد ميلاد "كيم جونغ أون" كعيد وطني، نظرا لأنه لا يزال على قيد الحياة.





أصبح عيد ميلاد "كيم جونغ أون" معروفا في عام 2014، من خلال زيارة لاعب كرة السلة الأمريكي السابق في الدوري الأمريكي للمحترفين "دينيس رودمان" إلى كوريا الشمالية. ففي 8 يناير 2014، قالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن "رودمان" زار كوريا الشمالية بمناسبة عيد ميلاد الزعيم. ومع ذلك، لم تعلن كوريا الشمالية رسميا عن عيد ميلاد "كيم" حتى الآن. كما لم تكن هناك أي احتفالات عامة بعيد ميلاده. ولكن هذا لا يعني أن جهود تبجيله لم تبدأ. ففي عام 2012، وهو العام الأول له في السلطة، أصدرت كوريا الشمالية أول فيلم وثائقي مخصص لتمجيده، بالتزامن مع عيد ميلاده.





بعد ذلك، تم توزيع "أدلة دراسية عن الأنشطة الثورية لكيم جونغ أون" على المدارس لتأكيد طبيعته الاستثنائية. وابتكرت كوريا الشمالية مصطلحا جديدا، وهو "بلد كيم جونغ أون القوي والمزدهر". وفي عام 2024، تلقى حتى "قسم الولاء" من المسؤولين كهدية عيد ميلاد.





"جونغ صونغ جانغ":

ولد "كيم جونغ أون" في 8 يناير 1984. لذلك، كان يوم 8 يناير 2024 هو عيد ميلاده الأربعين. وتصنف كوريا الشمالية المناسبات السنوية المهمة التي تنتهي برقم صفر أو خمسة على أنها "معالم بارزة". وبالنظر إلى أن "كيم" دخل أخيرا في الأربعينيات من عمره في عام 2024، يمكن تفسير عهود الولاء التي تلقاها على أنها احتفال بهذه المناسبة المهمة. ويشير تقديم المسؤولين الكوريين الشماليين عهود الولاء لـ "كيم جونغ أون" في عيد ميلاده، إلى أنهم يدركون بوضوح أن 8 يناير هو بالفعل عيد ميلاده.





يعلن مواطنو كوريا الشمالية ولاءهم للحزب الحاكم والزعيم عادة في أعياد ميلاد "كيم إيل سونغ" أو "كيم جونغ إيل"، أو في يوم رأس السنة الجديدة. ولكن في عام 2024، خلافا لهذه التقاليد، تم إجراء "قسم الولاء" لأول مرة في عيد ميلاد "كيم جونغ أون"، وهو ما يدل على الجهود الحثيثة التي تبذلها كوريا الشمالية لتمجيد شخصية الزعيم الحالي. وقد بدأت استراتيجية التبجيل تلك بتقليد أسلافه، وهي الآن تتقدم نحو شكل مميز من أشكال التمجيد.





في أبريل 2012، بدأ "كيم جونغ أون" حكمه رسميا بعد تعيينه أمينا أول لحزب العمال ورئيسا أول للجنة الدفاع الوطني. وقد ورث "كيم" السلطة في سن مبكرة من خلال عملية توريث للجيل الثالث، واستغل حنين الشعب الكوري الشمالي إلى جده "كيم إيل سونغ" والتعليمات التي تركها والده "كيم جونغ إيل". ومع ذلك، في عام 2016، الذي شهد مرور 5 سنوات على توليه السلطة، جرت محاولات لإحداث تغييرات كبيرة في عملية تمجيده. فقد نُسبت التجارب النووية وإطلاق الصواريخ وتفتيش الوحدات العسكرية إلى إنجازات "كيم جونغ أون". وفي عام 2017، أظهر زخما جريئا بإعلانه "اكتمال القوة النووية".





في سبتمبر 2017، مضت كوريا الشمالية قدما في إجراء تجربتها النووية السادسة، وأعلن التلفزيون المركزي الكوري الشمالي نجاح التجربة. ومن خلال التأكيد على اكتمال قوتها النووية، قامت كوريا الشمالية بحملة تمجيد واضحة لـ"كيم جونغ أون".





"جونغ صونغ جانغ ":

بعد إعلان استكمال القوة النووية في عام 2017، واجهت كوريا الشمالية عزلة شديدة بسبب العقوبات الدولية، لكن كيم جونغ أون عقد في عام 2018 سلسلة من القمم رفيعة المستوى مع الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وكانت القمة التاريخية مع الولايات المتحدة شيئا لم يحققه جده ووالده. ونتيجة لذلك، ارتفعت مكانة "كيم جونغ أون" كثيرا. وفي مؤتمر حزب العمال الذي عقد في يناير 2021، حدثت ظاهرة غير مسبوقة: اختفت صور "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل". وعلاوة على ذلك، بدأ مصطلح "القائد الأعلى"، الذي كان محجوزا في السابق لـ"كيم إيل سونغ"، يُستخدم علنا للإشارة إلى "كيم جونغ أون". وبدءا من عام 2021 يمكن القول إن "كيم جونغ أون" ارتقى إلى مستوى لم يعد فيه بحاجة إلى الاعتماد على إرث الزعيمين السابقين.





على الرغم من فشل القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في "هانوي" في عام 2019، إلا أن "كيم جونغ أون" كان قد نظم أول قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في عام 2018. واستخدم هذا الإنجاز للبدء في جهوده لتعزيز صورته الفريدة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك دبوس السترة الذي يحمل صورة "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل". هذا الدبوس، الذي يرتديه جميع مواطني كوريا الشمالية على الجانب الأيسر من الصدر، هي أداة مهمة لتبجيل عائلة "كيم". ومع ذلك، في الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال في عام 2024، شوهد كبار المسؤولين الحاضرين يرتدون دبوسا يحمل صورة "كيم جونغ أون" فقط. وهذا يدل على الانتقال إلى عهد "كيم جونغ أون" المتميز. وبالفعل، يبذل الزعيم الحالي جهودا لترسيخ قيادته الفريدة وتمييز نفسه عن سلفيه.





في عام 2019، قدم "كيم جونغ أون" توجيهات ميدانية في جبل "كوم كانغ"، حيث انتقد بشدة السياسات السابقة. ونفى إنجازات أسلافه بمحو عبارات مثل "العرق الكوري" و"الوحدة". في كوريا الشمالية، تم تحديد عام 1912، وهو عام ميلاد "كيم إيل سونغ"، كعام التأسيس لـ"تقويم جوتشيه". لكنه اختفى أيضا من وسائل الإعلام الرئيسية مثل "رودونغ شينمون". علاوة على ذلك، انخفضت وتيرة الزيارات إلى قصر الشمس "كوم سو سان"، حيث يرقد جثمان "كيم إيل سونغ" وابنه "كيم جونغ إيل". وتُفسر هذه السلسلة من الإجراءات على أنها رغبة من "كيم جونغ أون" لفرض حكمه الفريد، دون الاعتماد على إنجازات سلفيه.





"جونغ صونغ جانغ":

اتبع "كيم جونغ إيل" سياسة "الجيش أولا"، وهي أيديولوجية سياسية تعطي أولوية للجيش على العمال. لكن الأيديولوجية الاشتراكية تولي أهمية قصوى للطبقة العاملة. ومن خلال اتباع هذا النوع من السياسة التي تقدّر الجيش أكثر من العمال، تجاهل "كيم جونغ إيل" عمليا جوع الشعب، وأدى ذلك إلى حقبة "المسيرة الشاقة" خلال فترة حكمه، وهي الفترة التي مات فيها ما يقرب من مليوني شخص جوعا، ودخل فيها الاقتصاد الكوري الشمالي في ركود طويل الأمد. وفي المقابل، أعاد "كيم جونغ أون" تنشيط الأسواق وتوسيعها، وقدم حوافز للشعب للمشاركة في الحياة الاقتصادية. ومن خلال السياسة المعروفة باسم "التنمية المتوازية"، سعى إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والتسلح النووي في وقت واحد. ونتيجة لذلك، لم تعزز كوريا الشمالية قدراتها النووية فحسب، بل حققت أيضا بعض النتائج في القطاع الاقتصادي.





وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري، بلغ الدخل القومي الإجمالي الاسمي لكوريا الشمالية في عام 2024 حوالي 32 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي 1 على 58 من حجم الدخل القومي الإجمالي لكوريا الجنوبية. ورغم أن هذا الرقم قد يبدو متواضعا، إلا أن الواقع يختلف بعض الشيء. فقد نما اقتصاد كوريا الشمالية في السنوات الأخيرة، بنسبة 3.1% في عام 2023، وبنسبة 3.7% في العام التالي. وكان قطاع البناء هو المحرك الرئيسي لهذا النمو الاقتصادي.





منذ وصول "كيم جونغ أون" إلى السلطة، شهدت كوريا الشمالية ظهور مجمعات سكنية شاهقة، بما في ذلك مجمع "أون ها" السكني المكون من 53 طابقا، وهو معلم بارز في شارع العلماء "ميريه" في بيونغ يانغ. أيضا فإن "سياسة التنمية الإقليمية 20×10"، وهي مبادرة ذات أولوية منذ عام 2024، تقود بناء المستشفيات والمصانع في مختلف المناطق. ومن المتوقع أن يواصل "كيم جونغ أون"، الذي يتم تمجيده باعتباره قائدا عظيما لتحقيقه نتائج اقتصادية وسط الصعوبات المزمنة الناجمة عن العقوبات الدولية، تسريع الجهود لتبجيل شخصيته. وبالكشف عن زوجته "ري سول جو" في عام 2012 وابنته "جو إيه" في عام 2022، يواصل "كيم" اتخاذ إجراءات تثير المشاعر، مؤكدا على علاقته بالشعب من خلال تقديم نفسه على أنه "أبو الشعب" الحنون.





في استعراض عسكري بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين على تأسيس حزب العمال في عام 2020، بكى "كيم" وهو يعبر عن امتنانه لأولئك الذين شاركوا في جهود الحجر الصحي لمكافحة فيروس كورونا وجهود إعادة الإعمار بعد الفيضانات. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يذرف فيها زعيم كوري شمالي الدموع خلال خطاب عام. وقد كانت خطوة محسوبة لجذب الشعب عاطفيا وكسب قلوبهم، على عكس أسلوب الحكم الإمبراطوري لأسلافه. ويبدو أنه عازم على زيادة التركيز على تطوير البرنامج النووي باعتباره إنجازه الرئيسي. ففي يوم 4 يناير، كرر "كيم" عزمه على تعزيز القدرات النووية من خلال الإشراف على تدريبات إطلاق صواريخ فرط صوتية. وتُفسر هذه الخطوة على أنها نية لتبرير تطوير الأسلحة النووية، باستخدام الإجراءات الأمريكية الأخيرة كذريعة، حيث قامت الولايات المتحدة بشن ضربات جوية على المنشآت النووية الإيرانية العام الماضي، ونشرت قوات في فنزويلا يوم 3 يناير واعتقلت رئيسها.





بدأت كوريا الشمالية في تقديس زعيمها على نطاق واسع في الستينيات. واستخدم "كيم إيل سونغ" خلفيته في الكفاح المسلح ضد اليابان لتبرير سلطته المطلقة والوحيدة. كما بدأ ابنه "كيم جونغ إيل" جهوده لتبجيل نفسه منذ الثمانينيات. أما "كيم جونغ أون"، الذي مر بعملية توريث سريعة نسبيا، فيقوم أيضا بتمجيد نفسه لتأمين الشرعية لسلطته. وفي هذا السياق، هناك توقعات بأن يتم إعلان عيد ميلاد كيم جونغ أون عطلة وطنية بدءا من العام القادم ليصل إلى ذروة التمجيد.