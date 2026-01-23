معاذ الأندلوسي: أهم ما في الثقافة الكورية هو الاحترام

عبر الهاتف الدولي بين سيول ومدينة طنجة المغربية، يتحدث السيد/ معاذ الأندلوسي رئيس النادي الثقافي الكوري في طنجة للقسم العربي قائلا إن هذا النادي هو أول نادٍ يعرّف بالثقافة الكورية من جميع جوانبها في المغرب، بما في ذلك اللغة والطعام والملابس وغيرها، مشيرا إلى أنه يعمل على تنظيم العديد من الفاعليات ذات الصلة بالثقافة الكورية في المغرب، بما في ذلك عقد الدورة السابعة من مهرجان الثقافة الكورية والمغربية للتبادل بين البلدين في جميع المجالات.

ويتحدث السيد/ معاذ أيضا عن مدينته طنجة وجوانب جاذبيتها، ويقول إن هناك الكثير من الشباب في المغرب عموما يطمحون لزيارة كوريا بسبب موجة الثقافة الكورية هالليو.

ويشرح أيضا عن تجربته في تدريس اللغة الكورية للمغاربة، موضحا أنه نظرا لعدم وجود معاهد لتدريس اللغة الكورية بواسطة اللغة العربية، فقد ألّف أول كتاب لتعليم اللغة الكورية باللغة العربية، ويتضمن قواعد اللغة وكيفية تكوين الجُمل وغيرها، مشيرا إلى أن الطلاب المغاربة يظنون أن اللغة الكورية صعبة بسبب عدم وجود شرح مناسب لهم، بينما يقوم هو بالتدريس حسب تفكير كل طالب من الطلاب. يتحدث أيضا عن الموقع الذي أنشأه للتعريف بالثقافة الكورية باللغات العربية والإنغليزية بالإضافة إلى الكورية، ويتضمن دروسا في تعليم اللغة الكورية إضافة إلى دروس لتعليم اللهجة المغربية للكوريين، حيث يجمع كل ما يخص كوريا والمغرب في مكان واحد.

ويؤكد السيد/ معاذ الأندلوسي أن أهم ما في الثقافة الكورية هو الاحترام، وهو ما يتجلى في اللغة الكورية والتعامل مع الآخرين.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



