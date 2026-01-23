وفد من تحالف الثقافة الكورية العالمي يقوم بزيارة للإمارات العربية المتحدة

قام وفد من تحالف الثقافة الكورية العالمي التابع لمشروع إعداد الكوادر المبدعة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، بزيارة للإمارات العربية المتحدة، ضمن برامج الفصل الدراسي الشتوي لعام 2025.

وتدير التحالف الذي يترأسه الدكتور "جانغ سيه وان" الأستاذ في قسم علوم الشرق الأوسط ورئيس معهد مجلس الخليج العربي بجامعة دان كوك الكورية، المؤسسةُ الوطنية للبحوث بدعم من وزارة التعليم.

وفي أثناء إقامته في الإمارات، قام الوفد الكوري خلال يوميْ الثاني عشر والثالث عشر من يناير بزيارات للقنصلية الكورية في دبي، ومركز الإمارات للأعمال التابع للوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي، والمركز الثقافي الكوري في أبوظبي، والمكتب الفرعي لمؤسسة تنمية التجارة والاستثمار الكورية في دبي، ونظّم لقاءات ومحاضرات حول الصناعات ذات الصلة بالثقافة الكورية داخل الإمارات العربية المتحدة.

وفي اليوم التالي، نظّم الوفد فعاليات للتبادل الثقافي بين 16 من طلاب الجامعة الأمريكية في الإمارات و12 من طلاب 5 جامعات كورية، بما في ذلك جامعة "دان كوك".

وشملت الفعاليات التي أقيمت في الجامعة الأمريكية في الإمارات عرض فيديوهات قصيرة أنتجها طلاب كوريون وإماراتيون، وتنظيم جلسة تعريف بثقافات البلدين، وجلسة للسؤال والجواب، ضمن مساعي تعزيز التفاهم الثقافي المتبادل.

ومن المتوقع أن تلعب مثل هذه الفعاليات دورا رئيسيا في تنشيط التبادلات البشرية والثقافية بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة.

وعلى هامش فعاليات التبادل الثقافي، وقّعت جامعة "دان كوك" الكورية مع الجامعة الأمريكية في الإمارات مذكرة تفاهم خاصة بتوسيع التعاون والتبادل بين طلاب الجامعتين.