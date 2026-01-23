تعزيز صادرات الأغذية الحلال الكورية بالتعاون بين القطاعيْن العام والخاص

قررت الحكومة الكورية توسيع دخول الأغذية الكورية إلى سوق الأغذية الحلال العالمية من خلال تقوية التعاون بين القطاعيْن العام والخاص.

جاء هذا القرار في الاجتماع الأول لهيئة التنسيق لدعم تصدير الأغذية الحلال، الذي عقدته وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية يوم الخامس عشر من يناير الجاري، بمشاركة مسؤولين من وزارة سلامة الأغذية والأدوية، ومؤسسات دعم الصادرات، وهيئات اعتماد الأغذية الحلال، إلى جانب الشركات المصدرة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الاستراتيجية المتعلقة بتوسيع الدخول إلى الأسواق العالمية الواعدة، بما في ذلك سوق الشرق الأوسط، والتي تم الكشف عنها في شهر ديسمبر من العام الماضي.

كما تم تناول القضايا المتعلقة بعزيز أنظمة الدعم، بما في ذلك هيئة التنسيق الخاصة بالأغذية الحلال، وتخفيف الأعباء ذات الصلة بتكاليف الحصول على شهادة الحلال، وتوسيع البنية التحتية اللوجستية في الخارج، وتعزيز التسويق عبر القنوات الإلكترونية والتقليدية.

وبموجب هذا القرار، ستعمل وزارة سلامة الأغذية والأدوية على دعم صادرات الأغذية الحلال الكورية للشرق الأوسط من خلال توفير المعلومات عن اللوائح التنظيمية للأغذية في الدول الرئيسية المستوردة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وسوف يقدم المعهد الكوري لبحوث الأغذية الدعم في تحليل المكونات اللازمة للحصول على شهادة الحلال، وتوفير دعم متكامل يشمل اختيار المواد الخام المطابقة لمتطلبات الحلال وصولا إلى الحصول على شهادة الحلال.

وبدورها، ستعمل المؤسسة الكورية لتجارة المنتجات الزراعية والسمكية والغذائية على تطوير السلع الاستراتيجية من خلال مشروعات الجيل القادم للأغذية الكورية، وتوسيع الدعم للمشاركة في معارض الأغذية الحلال، إضافة إلى تنظيم معرض للأغذية الحلال الكورية، وافتتاح موقع خاص بالأغذية الحلال الكورية على الإنترنت.

وسوف تقوم المؤسسة الكورية لتنمية التجارة والاستثمار بدعم شركات الأغذية الحلال الكورية التي تشارك في معرض هالليو في دبي، وإطلاق حملات ترويجية ميدانية واسعة النطاق وعروض تعريفية للشركات الكورية لدعم التقدم إلى السوق القطرية.

الجدير بالذكر أن قيمة صادرات الأغذية الحلال الكورية التي تم تصديرها إلى 57 دولة عضوا في منظمة التعاون الإسلامي، بلغت 1.19 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 7.8% مقارنة بالعام الأسبق، مُمَثِلةً بذلك 11.4% من إجمالي حجم صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية.