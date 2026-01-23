وزير التجارة الكوري يلتقي بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي

التقى وزير التجارة الكوري "يوه هان كو" في مدينة دافوس السويسرية يوم الثلاثاء الماضي بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي "جاسم محمد البديوي"، وذلك على هامش الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، واستعراض مستجدات التطورات الفنية الرامية إلى التوقيع بشكل نهائي على اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي، حيث وقع الجانبان على البيان الختامي للانتهاء من المفاوضات الفنية لاتفاقية التجارة الحرة في ديسمبر من عام 2023.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الحوار الاستراتيجي، من خلال تفعيل مجالات التعاون المعتمدة في خطة العمل المشترك بين كوريا ومجلس التعاون، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.