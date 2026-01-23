رئيس جهاز الشؤون التنفيذية الإماراتي يقوم بزيارة لكوريا الجنوبية

قام رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في الإمارات العربية المتحدة "خلدون خليفة المبارك" بزيارة لكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، حيث أجرى لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الكوريين، وفي مقدمتهم الرئيس "لي جيه ميونغ".

والتقى "خلدون المبارك" بالرئيس الكوري "لي" ونقل إليه تحيات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان".

وخلال اللقاء، بحث الجانبان نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس الكوري لدولة الإمارات في شهر نوفمبر من العام الماضي، وعقد خلالها محادثات قمة مع الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان".

وتناول اللقاء أيضا آفاق تعزيز المشاركة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين، ومجالات التعاون ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والطاقة النووية، وتكنولوجيا الدفاع، والثقافة والتبادل بين شعبي البلدين.

وفي لقاء آخر مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية "كو يون تشول"، بحث الجانبان تعزيز المشاركة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والطاقة والدفاع والثقافة.

كما التقى "خلدون المبارك" بوزير الخارجية الكوري "تشو هيون"، وتبادل معه الآراء حول إجراءات المتابعة للزيارة التي قام بها الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" في شهر نوفمبر من العام الماضي، إلى جانب الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية.

وأكد أنه سيستمر في لعب دور نشط لتوسيع آفاق التعاون بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبه، قال الوزير الكوري "تشو" إنه لا تزال هناك مجالات واسعة للتعاون بين البلدين على صعيد الأوضاع الإقليمية والدولية، معربا عن أمله في أن يسهم البلدان في تحقيق السلام والاستقرار في المجتمع الدولي، وأن يقودا ازدهارا مشتركا.