المركز الثقافي الكوري في القاهرة ينظم أولى فعالياته للعام الجديد

افتتح المركز الثقافي الكوري في القاهرة الأسبوع الماضي، في أولى فعالياته للعام الجديد، عرضا خاصا للفيلم الكوري "وندر لاند"، ضمن أنشطته الهادفة إلى التعريف بالسينما الكورية المعاصرة وتعزيز التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية ومصر.

وحظي هذا العرض بإقبال كبير من محبي السينما الكورية المصريين، حيث استمتع الجمهور بمشاهدة الفيلم في أجواء مميزة مع تناول الفشار.

وفي كلمته الترحيبية، أكد مدير المركز الثقافي الكوري "أوه سونغ هو"، أن المركز يحرص دائما على الترويج للثقافة الكورية في مصر، مشيرا إلى أن الأفلام تُعد وسيلة ممتعة ومحببة للجمهور للتعرّف على الثقافة الكورية.

كما أوضح أن مشاهدة الأفلام الكورية تتيح كذلك الفرصة لتعلم اللغة الكورية، معتبرا أن كل فيلم هو بمثابة رحلة إلى كوريا.

ويأتي هذا العرض ضمن برنامج ثقافي أسبوعي يُقدّمه المركز للجمهور المصري بعنوان "كوريا فليكس"، يُقام يوم الخميس من كل أسبوع، ويتيح مساحة للتفاعل مع قضايا إنسانية مشتركة عبر الفن السابع.

ويتضمن برنامج العام الجاري مجموعة من أحدث الإنتاجات السينمائية الكورية، ويمكن للجمهور متابعة العروض الأسبوعية عبر موقع المركز وصفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.