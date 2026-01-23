شركة ذا بينك فونغ تعزز دخولها إلى سوق الشرق الأوسط

أعلنت شركة "ذا بينك فونغ"، وهي شركة كورية عالمية متخصصة في الترفيه العائلي، أنها ستعزز دخولها إلى سوق الشوق الأوسط، مع اتخاذ دبي في الإمارات العربية المتحدة محورا رئيسيا لهذا التوسع.

وبموجب هذه الخطة، ستقوم شركة "ذا بينك فونغ" بتقديم عروض واسعة النطاق في "غلوبال فيليدج" أي "القرية العالمية"، التي تعد أحد أبرز المقاصد السياحية في دبي، والتي تجتذب أكثر من 10 ملايين زائر سنويا.

وتلقت الشركة دعوة رسمية للمشاركة في الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأطفال، وهو أبرز مهرجان للأطفال في دبي، والذي افتتح يوم التاسع من يناير الجاري ويستمر انعقاده حتى يوم الخامس عشر من فبراير القادم، حيث يتم تقديم عرض "بينك فونغ بيبي شارك" 96 مرة إجماليا، بواقع 3 عروض يوميا.

وفي الوقت نفسه، ستطلق الشركة أعمالها في مجال البيع بالتجزئة من خلال الافتتاح الرئيسي لمتجرها في مركز "كوريا 360 يو إيه إي"، وهو مركز للترويج للثقافة الكورية تديره الوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي في دبي، حيث يتم بيع مجموعة مختارة تضم أكثر من 200 منتج ضمن 9 فئات، بما في ذلك "بينك فونغ"، و"بيبي شارك"، و"دُمى بيبي فين".

وسوف يتم أيضا تنظيم فعاليات ثقافية للعائلات الزائرة احتفالا بافتتاح المتجر في مركز "كوريا 360 يو إيه إي"، منها مهرجان بينك فونغ السينمائي، الذي سيقام على فترتيْن، الأولى من يوم الثالث والعشرين وحتى الخامس والعشرين من يناير، والثانية من يوم الثلاثين من يناير وحتى الأول من فبراير.

وفي هذا المهرجان، سيتم عرض 4 أفلام رسوم متحركة، بما في ذلك فيلم "حفل بينك فونغ السينمائي: مغامرة الفضاء"، الذي تم تصنيفه ضمن قائمة أفضل 10 أعمال على نتفليكس في 18 دولة.