كي بنك الإلكتروني الكوري يتعاون مع شركة إماراتية في تحويلات الأصول الرقمية

أعلن "كي بنك" الإلكتروني الكوري أنه دخل في مشاركة مع شركة محلية في الإمارات العربية المتحدة لإطلاق مبادرة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التحويلات المالية الدولية وخدمات الدفع القائمة على الأصول الرقمية بين كوريا الجنوبية والإمارات.

وقال "كي بنك" إنه وقع مذكرة تفاهم مع شركة تشينجر الإماراتية المتخصصة في الأصول الرقمية، وشركة البلوك تشين الكورية "بي بي إم جي"، ضمن الجهود الرامية لإنشاء بنية تحتية عالمية للتحويلات المالية القائمة على الأصول الرقمية والعملات المستقرة بين كوريا والإمارات.

وتهدف هذه الخطوة إلى التطوير المشترك للجيل الجديد من شبكة تحويلات مالية ومدفوعات، تربط بين كوريا بالإمارات التي تعد مركزا ماليا في الشرق الأوسط، بالاعتماد على الأصول الرقمية، واستكشاف نماذج أعمال جديدة باستخدام تقنيات البلوك تشين.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، ستقوم الجهات الثلاث بالتعاون المشترك في إنشاء بنية تحتية للتحويلات المالية الدولية والمدفوعات القائمة على الأصول الرقمية، والتعاون في التقنيات والخدمات المتعلقة بحفظ الأصول الرقمية وتحويلها وتسويتها، إضافة إلى تطوير نتائج أعمال جديدة باستخدام الأصول الرقمية.

كما ستعمل على اختبار تقني لتحويلات قائمة على العملات المستقرة بين الوون الكوري والدرهم الإماراتي.

على سبيل المثال، عندما يرسل عميل كوري أموالا بالوون عبر حسابه في كي بنك، يتم تحويلها إلى عملة مستقرة، ثم نقلها فورا إلى الإمارات عبر تقنية البلوك شين، وبعد ذلك تُسوى محليا بالدرهم الإماراتي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لكي بنك "تشيه او هيونغ" إن التعاون مع شركة "تشينجر" الإماراتية سيكون مُنطلَقا مهما لتقدم البنك إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك السوق المالية في الشرق الأوسط، والتي تتميز بالسيولة الوفيرة.

وأضاف أن كي بنك سيقدم معيارا جديدا للتحويلات المالية الدولية القائمة على الأصول الرقمية من خلال الجمع بين الموثوقية البنكية وابتكارات البلوك تشين بطريقة آمنة وفعالة.