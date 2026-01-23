اختتام برنامج تدريبي للاعبي التيكوندو اللبنانيين في كوريا

أعلنت السفارة الكورية في بيروت عن اختتام برنامج التدريب المتقدم للاعبي التيكوندو اللبنانيين المتميزين، بنجاح، بعدما أقيم لمدة أربعة أيام في كوريا الجنوبية.

وقالت السفارة إنه تم تنظيم البرنامج التدريبي بالتعاون مع وحدة "دونغ ميونغ" العسكرية الكورية، التي تمارس أنشطتها ضمن قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، والمقر العالمي للتيكوندو "كو كي وان"، واتحاد التيكوندو للمدارس المتوسطة والثانوية في كوريا، ومدرسة بونغ سينغ المتوسطة والثانوية، ومعهد أبحاث التيكوندو القتالي التابع لوزارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى الاتحاد اللبناني للتيكوندو.

وجمع التدريب رياضيين مختارين من الاتحاد اللبناني للتيكوندو ومن الجامعات اللبنانية، ووفر لهم فرصة فريدة للتدريب على أعلى المستويات الدولية.

وأُقيم البرنامج المكثف على مدى أربعة أيام في كوريا الجنوبية، حيث قدّم تدريبا تقنيا وعمليا متقدما بإشراف نخبة من الأساتذة والمدربين الكوريين البارزين، مع التركيز على الإعداد البدني واستراتيجيات المنافسة.

وأكدت السفارة الكورية أن هذه المبادرة تعكس التزامها المستمر بتعزيز الدبلوماسية الرياضية وتوطيد الروابط الثقافية والتواصل بين الشعبين الكوري واللبناني. كما يُبرِز التعاون مع "كو كي وان" حرصَ كوريا على مشاركة خبراتها ودعم تطوير رياضة التيكوندو على مستوى العالم.

ووعد السفير الكوري "جون كيو سوك" بالعمل على إعداد المزيد من برامج معسكرات التيكوندو في المستقبل، والسعي إلى توفير فرص إضافية للطلاب اللبنانيين المتميزين.

وأعربت السفارة الكورية عن ثقتها بأن المهارات والخبرات المكتسبة ستسهم إيجابيا في مسيرتهم الرياضية المستقبلية وفي تطوير رياضة التيكوندو في لبنان.