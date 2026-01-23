جولة بي تي إس المرتقبة تسهم في انتعاش كبير في قطاع السياحة

ⓒ YONHAP News





بعد إعلان فرقة "بي تي إس" الغنائية الكورية عن القيام بجولة عالمية ضخمة بعنوان "آريرانغ" تشمل 82 حفلا وتبدأ من مدينة كويانغ الكورية في أبريل القادم، ثم تنتقل إلى أمريكا الشمالية وأوربا وأمريكا الجنوبية وآسيا، يشهد قطاع السياحة في المدن المضيفة حالة من الانتعاش الكبير.

فوفقا لبيانات نشرتها شركة "بيك هيت ميوزيك" أمس نقلا عن منصة الإقامة العالمية "هوتيلز دوت كوم"، ارتفع حجم البحث عن رحلات الطيران المتجهة إلى سيول من الخارج بنسبة 155% مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك خلال 48 ساعة فقط من الإعلان عن خطة الجولة في الرابع عشر من هذا الشهر.

وعلى وجه الخصوص ارتفعت عمليات البحث عن مدينة بوسان التي ستستضيف عرضا بالتزامن مع ذكرى انطلاق الفرقة في يونيو القادم بنسبة هائلة بلغت ألفين و375%.

كما سجلت عمليات البحث عن السفر إلى مدينة بوسان من مناطق رئيسية في آسيا، مثل اليابان وهونغ كونغ وتايوان، زيادة تجاوزت عدة آلاف بالمائة.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع حجم البحث عن الرحلات الداخلية المتجهة إلى سيول وبوسان بنسبة 190% و3 آلاف و855% على التوالي.

ومن المقرر أن تزور فرقة "بي تي إس" 34 مدينة حول العالم خلال جولتها العالمية القادمة، مما أثار حماسا كبيرا في الوجهات الدولية التي سيصلون إليها.

فعلى سبيل المثال، قالت إذاعة "باند نيوز إف إم FM " البرازيلية بشأن حفل "ساو باولو" المقرر في أكتوبر القادم، إن عمليات البحث عن تذاكر الحافلات المتجهة إلى هذه المدينة البرازيلية زادت بأكثر من 600 ضعف مقارنة بالفترة السابقة للإعلان عن الجولة.

من جهتها، سلّطت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية الضوء على التأثير الاقتصادي المتوقع لجولة "بي تي إس"، بما في ذلك زيادة السياحة والإقامة والاستهلاك في المدن المضيفة.

ووصفت ذلك بأنه حدث عالمي من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على اقتصادات المدن في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبراء قولهم إن زوار الحفلات الموسيقية القادمين من مناطق أخرى ينفقون عادة حوالي 3.4 أضعاف سعر التذكرة على السفر والسياحة.

وأضافت أن هذه المعدلات المتوسطة لا تنطبق على فرقة بي تي إس فهم سيتجاوزون تلك الأرقام بكثير، ومن الصعب حتى تقدير المدى الذي سيصل إليه التأثير الاقتصادي لهذه الجولة.

كما تسهم فرقة "بي تي إس" في تعزيز صورة كوريا الجنوبية عالميا. فوفقا لنتائج "استطلاع صورة الدولة لعام 2025" الذي أصدرته وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية، احتلت الفرقة المركز الأول كأكثر الشخصيات الكورية تأثيرا إيجابيا على صورة البلاد.

كما جاء العضو "جونغ كوك" في المركز السادس، وهو أعلى تصنيف يحققه فنان منفرد في هذه القائمة.

ومن المقرر أن تٌصدِر الفرقة ألبومها الخامس بعنوان "آريرانغ" في العشرين من مارس القادم.

وسوف يضم الألبوم 14 أغنية جديدة تتناول موضوعات الهوية، والحنين، والمشاعر الإنسانية العميقة كالحب.

وفي اليوم التالي لصدور الألبوم، أي في يوم 21 من مارس القادم، ستقيم الفرقة عرضا ضخما في ساحة "كوانغ هوا مون" في سيول احتفالا بعودتها المنتظرة.